Grabenfest der Seniorengenossenschaft

Ein überaus unterhaltsames Grabenfest haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seniorengenossenschaft Riedlingen nach längerer Pause wieder auf die Beine gestellt. Diese gemeinsamen Nachmittage für Gäste und Angehörige hatten zum Sommerende in der Vergangenheit stattgefunden, das letzte 2018. Nun waren bei perfektem Wetter kürzlich an einem Samstagnachmittag die Bänke unter den großen Sonnenschirmen im Garten der Wohnanlage an der Gammertinger Straße gut belegt. Zu Kaffee und Kuchen ‐ gebacken von den Mitarbeitenden der Tagespflegen und den Angehörigen –, zu gegrillten Würsten und Wecken waren zahlreiche Gäste gekommen. Die „Kolibris“ und die „Trollys“ aus Bad Buchau unterhielten sie. Zur Musik der beiden Formationen wurde fleißig und ausgelassen getanzt. Ein schönes Miteinander entstand zwischen den Gästen der Tagespflegen und deren Angehörigen, den Mitarbeitenden und weiteren interessierten Gästen.

