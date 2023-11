Gottesdienst und Gräbersegnung in Mittelbiberach

Wieder gut besucht war die Heilige Messe an jenem Sonntag mit anschließender Gräbersegnung. Pfarrer Wunibald Reutlinger hielt die Messe, begleitet von neun (!) Ministrantinnen und Ministranten. Zum Eingang sprach er über Spaltungen in der Welt, durch Kriege, aber auch die Spaltung durch Tod vom Leben. Allerdings hat Gott den Tod überwunden und uns damit Hoffnung gemacht auf ein Weiterleben nach dem Tod.

In seiner Predigt zeigte Reutlinger aber auch, dass Jesus Brücken baut zu den Menschen, Gottesliebe ist nicht ohne Menschenliebe. Die Brücke zu Gott und den Menschen muss mit der Liebe verbunden sein.

Totengedenken in der Kirche ‐ Totengedenken auf dem Friedhof: Vor dem Ende der Messe wurde für jeden verstorbenen Bewohner von Mittelbiberach eine Kerze vor dem Altar angezündet. Am Ende waren es 17 Kerzen, die zum Gedenken für die Verstorbenen brannten. Diese haben die Ministrant*innen in einem halbrunden Kreis platziert. Das fahle Licht spiegelte sich auf dem dunklen Boden wieder. Von außen schien die Sonne in die Kirche. Nach der Heiligen Messe zogen viele Menschen zum Friedhof. Dort hatten sie sich zu den Gräbern gestellt und warteten auf die Gräbersegnung des Pfarrers mit den vielen Ministrant*innen.

Nach einer kurzen Einstimmung und Fürbitten spielten ein Bläserquartett des Mittelbiberacher Musikvereins Lieder zum passenden Anlass. Unter anderem den Choral „Näher, mein Gott zu Dir“ und „So nimm denn meine Hände“, eine Komposition des Schwaben Friedrich Silcher mit einer tröstlichen Botschaft: „Führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht: so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich!“ Bei solchen Versen und auf dem Friedhof, auch wenn es noch so ein schönes Wetter ist wie heute, kann es nicht hinwegtäuschen, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Denn wer spricht schon gerne über den Tod, obwohl dieser uns täglich nicht nur in den Medien, in der Familie, Freunden und Nachbarschaft begegnet. „Wir müssen erkennen, dass unser Dasein begrenzt ist. Mit dem Tod bleiben die Erinnerungen und die Dankbarkeit zum Beispiel an liebe Angehörige. Aber wir Christen haben Hoffnung auf ein Weiterleben. So wie Jesus es verheißen hat.“, so eine Feststellung einer Friedhofsbesucherin.