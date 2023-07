Gottesdienst mit Spielplatz–Einweihung

Endlich fertig! Am Sonntag, 16. Juli, war es soweit und der Spielplatz in Egelfingen wurde unter Gottes Schutz und Segen gestellt. Zahlreiche Familien feierten mit Pfarrer Sanke i. R. den Gottesdienst am Sportplatz — anschließend wurde der Spielplatz gesegnet und seiner Bestimmung übergeben. Kaum war der Spielplatz eröffnet stürmten die Kinder an die Geräte und die Begeisterung und Freude stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Ein gelungenes Werk wird sicherlich allen Nutzen und eine große Freude bereiten.

