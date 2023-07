Gospelfriends lassen sich von Angelika Rehaag begeistern

Vom Rufen zum Singen, Zähne zeigen, Brauen hoch, kein Blick aufs Notenblatt, jeder Ton wird gelächelt. „Zaubert beim Singen ein Lächeln in eure Gesichter.“ Unter diesem Motto fand im Anfang Juli ein Workshop mit Angelika Rehaag statt. Die charismatische Gospelspezialistin aus Krefeld war zu Gast bei Maike Biffar mit ihren Gospelfriends und bot einen packenden Workshop für die 60 Sängerinnen und Sänger an.

Angelika Rehaag, Dozentin und Leiterin der Gospel Academy Krefeld, hat sich seit 20 Jahren der Black Gospel Music verschrieben. Sie setzt ihren Schwerpunkt auf eine Singtechnik, die sich auf stimmschonendes „Rufen“ stützt.

Die Erwartungen waren groß, denn Rehaags Gospel–Workshops gelten als außergewöhnlich. Einige Chormitglieder hatten bereits ihre Workshops besucht und den Chor eingestimmt auf eine ganz besondere Erfahrung.

Und tatsächlich sprang der Funke schon beim Einsingen über. Frau Rehaags Präsenz beeindruckte alle Teilnehmer von der ersten Minute an. Gängige Titel wie Rock my soul sorgten als Medley für Lockerheit beim Einsingen und machten großen Spaß, als sie im Mix durcheinander gesungen und geklatscht wurden. So vorbereitet wurden einfache, aber mitreißende Gospeltitel ohne Noten erarbeitet — eine grundsätzliche Vorgehensweise der Dozentin. Lediglich ein Textblatt bietet Unterstützung, bis die Stücke durch wiederholtes Vor– und Nachsingen beherrscht werden. Zahlreiche Tipps wollten verarbeitet und umgesetzt werden. Der Chor ließ sich gerne darauf ein und konnte zum eigenen Erstaunen am Ende deutlich sicherer und überzeugender „rufen“ und singen. Mit Geduld und Hartnäckigkeit schaffte es Frau Rehaag, die Stimmen zum Strahlen zu bringen.

Aber nicht nur stimmbildnerisch war der Workshop ein Erfolg, sondern auch die Intensität, mit der geprobt und gesungen wurde, war neu. Alles Zaghafte verlor sich rasch und machte beherztem, kraftvollem Gesang Raum. Angelika Rehaag forderte dabei von jedem Sänger vollen Einsatz, bis der gewünschte Rhythmus und Klang erreicht war. Humorvoll verpackt sparte sie auch nicht mit Kritik, wenn sie nicht zufrieden war.

Nach eineinhalb Tagen fühlten sich viele Teilnehmer bereichert, aber auch ausgepumpt. Die hohe Konzentration, die Intensität und das Tempo forderten ihren Tribut. Aber gerade deshalb nahm sich jeder vor, das neu Erworbene zu pflegen und in Erinnerung zu behalten.