Golfclub Reischenhof kooperiert mit Max Weishaupt Realschule

43 Jugendliche der Max Weishaupt Realschule in Schwendi haben dieses Schuljahr an einer Golf–AG teilgenommen. Tatsächlich hätten noch weit mehr Jugendliche der Klassen 5 bis 9 teilnehmen wollen, doch konnten mehr Anmeldungen nicht angenommen werden.

Im März gestartet, endeten die Freiluft–Unterrichtsstunden nun zum Schuljahresende. Begleitet wurden die Kinder von Stefanie Süß, Lehrerin an der Max Weishaupt Realschule. Pünktlich fuhr jeden Mittwochnachmittag auf der Anlage des Golfclub Reischenhof ein Reisebus vor. Dort wurden die Jugendlichen von drei Golfpros empfangen. Der Bus wurde vom Golfclub mit einer vierstelligen Summe bezuschusst, um die AG möglichst ohne finanzielle Hürden anbieten zu können. Laut Süß würde man die Golf–AG gerne wieder dauerhaft etablieren, die Jugendlichen wären aktuell begeistert bis ganz begeistert. Dies konnte jeden Mittwoch auf dem Übungsgelände des Reischenhofs beobachtet werden. Vor allem die langen Schläge fasziniere die Schüler, so Süß. Wenn im Unterricht so fleißig geübt werden würde, wie in der Golf–AG, wären die Lehrer sicher äußerst zufrieden.

Wie wichtig es ist, den Golfsport von seinem elitären Ruf zu befreien und Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern, hat auch der Deutsche Golfverband erkannt und fördert das Projekt „Abschlag Schule“ seit nunmehr 15 Jahren.

Dass dieses Angebot talentierte Kinder und Jugendliche erreichen kann, die ansonsten mit hoher Wahrscheinlichkeit den Weg auf den Golfplatz nicht gefunden hätten, zeigt auch das Beispiel von Eva Mayr aus Schwendi. Die Schreinermeisterin und mittlerweile selbständige Unternehmerin hatte ihre Leidenschaft für den Golfsport ebenfalls zu Schulzeiten als Schülerin der Max Weishaupt Realschule in der Golf–AG entdeckt. Mittlerweile hat sie ein hervorragendes Handicap von 2,2, war bereits mehrere Male Clubmeisterin am Reischenhof. Mayr spielte während ihres Studiums in den USA vier Jahre für die dortige College–Mannschaft, zurück in Deutschland trat sie für Berlin in der ersten und zweiten Bundesliga an. Inzwischen ist Eva Mayr wieder an den Reischenhof zurückgekehrt und spielt als Mannschafts–Captain und Führungsspielerin in der ersten Damenmannschaft.