GGG bestätigt Vorstand

Fassungslosigkeit über die Ereignisse der letzten Wochen und das Erschrecken über den wachsenden Antisemitismus prägten die Gespräche bei der Hauptversammlung der GGG. 21 Mitglieder konnte die Vorsitzende im Schlosscafe begrüßen, darunter vier neue.

Die nach Recherchen von Michael Schick nötig gewordene zusätzliche Tafel zur Verzeichnung weiterer Holocaust-Opfer konnte im Januar eingeweiht werden. Insgesamt sind jetzt 155 Namen verzeichnet

Wieder beteiligte sich der Verein an Aktionen anlässlich von Gedenktagen, wie dem Europäischen Tag der Jüdischen Kultur mit zahlreichen Führungen.

Die Teilnahme am Laupheim-Tag am 15. Oktober wurde direkt durch Eintritt zweier neuer Mitglieder „belohnt“. Schwerpunkt war, wie jedes Jahr, die Gestaltung der Feier anlässlich der Reichspogromnacht am 9. November. Die Presse berichtete über die gelungene Veranstaltung um den Laupheimer Karl Guggenheimer.

Vorstand und Beisitzer standen wieder zur Wahl und wurden bestätigt. Einzige Änderung: Auf Daniela Barth folgt als Schriftführerin Jutta Henrich.

Das nächste wichtige Datum für die GGG ist die Eröffnung der neuen Dauerausstellung des Museums am 24. Januar 2024.