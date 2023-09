Geweihte Kräuter für das ganze Jahr

Pfarrer Josy Thomas zelebrierte in St. Martin im Rahmen der Marktmesse das Fest „Maria Aufnahme in den Himmel“. Traditionell werden auch die mitgebrachten Kräuter gesegnet und die waren reichlich auf den Stufen des Altares abgelegt.

Maria Himmelfahrt, auch Mariä Himmelfahrt oder Mariä Aufnahme in den Himmel, ist ein christliches Hochfest im August. Der Tag ist in einigen katholischen Gegenden, wie im Saarland und Teilen Bayerns ein gesetzlicher Feiertag. In Österreich, Italien, Liechtenstein und Teilen der Schweiz ist er ebenfalls ein Feiertag. Im Gegensatz zu Christi Himmelfahrt ist Maria nicht in den Himmel aufgefahren, sondern wurde aufgenommen. Pfarrer Josy wies in seiner Predigt auf diese alte Tradition der Kräuterweihe hin, indem er auf die Heilkräfte der Kräuter verwies und die Segnung dem ganzen Menschen zum Heil zuteil wird. „Mit den Blumen bringen wir die Schönheit der Schöpfung in das Gotteshaus.“

Kamille, Salbei, Johanniskraut, Pfefferminze, Kräuterbuschen, Herrgottswinkel, wer kennt die Bedeutung dieses Begriffs heute noch? Nicht so viele, würden Sie antworten, manche vielleicht gar nicht. Wozu wird Johanniskraut verwendet? In der Ausbildung der Drogisten in 50er und 60er Jahren war das Wissen ein Bestandteil der Drogistenfachprüfung. Diesen Beruf gibt es nicht mehr — aber den Einsatz der Heilkräuter zu kennen hat Vorteile.

Bei uns in Baden–Württemberg wird der kirchliche Feiertag in katholischen Kirchengemeinden gefeiert. Der Brauch liegt einer Überlieferung zugrunde, wonach die Jünger statt des Leichnams von Maria duftende Heilkräuter fanden. In den Kräuterbuschen sollten aber mindestens sieben verschiedene Kräuter sein. In Indien wird auch dieses Fest in den Kirchen begangen, allerdings ohne Kräuterweihe. Es ist ein Feiertag, der Unabhängigkeitstag. In St. Martin wird an diesem Festtag auch traditionell der zweiten Patronin der Kirche gedacht — der Heiligen Maria.