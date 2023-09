Geschwister Nieß sind vorne dabei

Ein tolles Aushängeschild für die Gemeinde Mietingen sind die Erfolge der Reiterinnen des Reitvereins Mietingen. In der Kreismeisterschaftswertung des PSK Biberach 2023, Leistungsklasse 4 und 5, ritten die Mietinger Amazonen vorne mit. Amelie Nieß holte mit „Frido“ Silber. Bronze ging an Leonie Nieß mit „Francesca“. Im Bereich Dressur zeigte Janina Mayer ihr Können mit „Franki K“ in Munderkingen und Biberach. In der Dressur Klasse M auf Kandare wurde sie sechste und siebte.

Insgesamt verzeichnete Amelie Nieß mit ihren Pferden „Frido“ und „Romance of Red“ fünf Siege, sieben zweite Plätze, fünf dritte, einen vierten, drei fünfte Ränge und eine weitere Platzierung in Springen der Klasse A. Leonie Nieß ritt auf „Francesca“, „Cassitus“ und „Coraya“ in Springen der Klasse A auf vier Siege, fünf zweite Plätze, drei dritte Plätze, vier vierte, vier fünfte, ein sechster, zwei siebte, ein achter und ein neunter Platz.

Sehr gute Leistungen zeigte auch Jaqueline Piglas. Mit ihren Pferden „Aye Aye Captain“, „Cornet Star“ und „Accord“ trumpfte sie mit acht Siegen und achtzehn Platzierungen in Springpferdeprüfungen der Klasse A und L. Mit „Cevio“ eritt sie sich vier Platzierungen im Springen der Klasse M. Christina Egelhofer erritt sich im Springen der Klasse A mit „Cornet Star“ in Dunzenhausen einen vierten Platz. Sarah Wild holte sich mit „Chedira H“ einen sechsten Platz im Stil–Geländeritt Kl. A in Marbach.

Traditionsgemäß findet am vierten Septemberwochenende, am 23. und 24. September das Reit– und Springturnier an der Rottum statt.