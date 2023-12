Geschichte, Politik und Genuss bei den Polnischen Wochen

Verständnis für unsere europäischen Nachbarn zu fördern, ist ein Anliegen des Städte Partner Biberach mit seinen internationalen Wochen, in diesem Jahr den Polnischen Wochen. Prof. Oliver Loew, Direktor des Deutschen Polen-Instituts und exzellenter Kenner Polens, erklärte den Besuchern seines Vortrags in der VHS, dass die Polen proeuropäisch sind, wenngleich ihnen die Souveränität des Landes sehr wichtig ist. Die polnischen Teilungen - im 19. Jh. und bis 1918 war Polen für 123 Jahre von der Landkarte verschwunden und unter den Nachbarmächten Russland, Preußen und Österreich-Ungarn aufgeteilt - und der deutsche Überfall auf Polen im Zweiten Weltkrieg mit fünf Millionen getöteten Polen sind das Trauma der Nation bis heute. Das erklärte u.a. den Wahlsieg der rechtsnationalen Regierung vor acht Jahren.

Polen hat nach der Wahl im Oktober inzwischen eine neue Regierung unter dem früheren EU-Ratspräsidenten Donald Tusk, in die die Nachbarn große Hoffnungen setzen. Unabhängig von der Politik, so Oliver Loew, sei es wichtig, den Nachbarn Polen besser kennenzulernen, denn Empathie gehe nur mit Verständnis. In diesem Zusammenhang warb Loew für das Projekt eines deutsch-polnischen Hauses in Berlin. Er stellte die Bedeutung von zivilgesellschaftlichen Kontakten und Engagement heraus, die jenseits der Politik Fundament freundschaftlicher Beziehungen sind.

Jedes Jahr lädt der Schweidnitz-Ausschuss zum polnischen Essen anlässlich des polnischen Nationalfeiertages ein, diesmal ins Restaurant Esszimmer in Mittelbiberach. Die Vorsitzende Małgorzata Jasińska-Reich gab entsprechend des Anlasses einen kurzen Abriss über mehr als 1000 Jahre polnischer Geschichte, beginnend mit dem ersten polnischen Herrscher Mieszko I., der sein Volk 966 taufen ließ, was als die Geburtsstunde Polens als Staat gilt, über die Blütezeit und größte Ausdehnung von der Ostsee bis ans Schwarze Meer und der Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg, als Polen 1918 als Staat wieder entstand bis hin zur Westverschiebung Polens nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Folge der Vertreibung von Millionen Menschen, Deutschen und Polen und der Vorherrschaft der Sowjetunion bis 1989.

Simon Kaiser hatte mit seinem Team vom Restaurant Esszimmer in Mittelbiberach ein vielseitiges Büffet mit polnischen Spezialitäten vorbereitet, das das breite Spektrum der polnischen Küche darbot.