Gesang und Alphornklänge kommen beim Konzert gut an

Ein schönes und abwechslungsreiches Konzert hat der Männerchor Unteressendorf am Samstagabend des 4. November in der Gemeindehalle in Unteressendorf gegeben. Für eine gelungene Abwechslung sorgten die Rißtaler Alphornbläser.

Mit dem „Sängergruß“, in dessen Text es heißt „Seid gegrüßt ihr lieben Freunde all“, eröffneten die 17 Sänger in einem kurzen Intro den Konzertabend. Dirigent Hubert Hänle hatte für das Konzert ein Intermezzo von Liedern aus dem klassischen Männerchorrepertoire, aber auch aus dem Schlagerbereich von heute und vergangener Tage ausgewählt. Mit „Hochzeit der Frösche“, einem festlichen Gequake, startete das eigentliche Konzertprogramm. Gefühlvoll weiter ging es mit „Weit, weit weg“, in dessen Text die momentane Jahreszeit treffend beschrieben ist. Mit „Santiano“ folgte ein derzeit populäres Seemannslied. Bei diesem und zwei weiteren Liedern begleitete Ulrike Wissmann den Chor gekonnt und unaufdringlich am Klavier. In ihrem zweiten Konzertteil brachten die Sänger „In froher Runde“, „Württemberger Wein“, „Wir zwei fahren irgendwo hin“ und weitere Lieder zu Gehör. Mit dem Lied „s´ist Feierabend“ und der geforderten Zugabe, bei welcher auch die beim Kirchenkonzert im April mitwirkenden Sänger mit auf die Bühne kamen, ging für die rund 200 zufriedenen Konzertbesucher ein schöner Abend zu Ende. Ein im Programm angekündigtes Männerquartett aus den Reihen des Chores, musste wegen Krankheit eines Sängers entfallen. Dafür wurden die gängigen Lieder „Grüß mir die Reben“ und „Die Weinkönigin“ eingefügt.

Eine weitere gelungene musikalische Abwechslung brachten die Rißtaler Alphornbläser mit ihren alpenländischen Weisen. Besinnliche Stücke sowie eine flotte Polka erklangen von den drei Bläsern.

Vorsitzender Markus Hänle, der schon die Gäste amüsant und locker begrüßt hatte, dankte am Ende allen Akteuren für das gute Konzert und dem Publikum für ihr Kommen und den reichlichen Applaus. Da es um das Konzert zu 40 Jahre Männerchor ging, waren als Tischdekoration Bilder aus den vergangenen 40 Jahren aufgestellt. Viele Sänger darauf nicht mehr dabei, manche nicht mehr da und manche kaum wiederzuerkennen. Ebenso waren alle von Sänger Otto Steinhauser zu den Konzerten gemalten Bühnenbilder im A3 Format zur Schau gestellt.