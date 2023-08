Georgien und Telawi — eine Reise wert!

Von Memmingen nach Kutaisi — in rund vier Flugstunden. Im Juni war dieser Flug für zehn Reisende aus Biberach der Beginn einer spannenden Reise nach Georgien. Eine Rundreise hoch in den Kaukasus nach Schatili und dann in den östlichen Landesteil mit der Biberacher Partnerstadt Telawi als Hauptziel. Dann ging’s im Bogen über Tbilisi mit dem Zug zurück nach Kutaisi und mit dem Flugzeug nach Memmingen.

Als erstes Highlight traten die Biberacher unter Reiseleitung von Manana Inashvili aus Telawi einen Gang in die georgische Unterwelt an: Die große Prometheus–Höhlenwelt mit mehr als fünf beeindruckenden „Höhlensälen“ stand auf dem Programm sowie die Höhle in Metra Mgvime bei Tskaltubo. Am nächsten Tag die Höhlenstadt Uflistsikhe. Umstieg auf drei Jeeps und hoch in den Kaukasus zur Siedlung Schatili. Diese uralte Siedlung liegt hoch in den Bergen, fast schon an der Grenze zu Russland, und zeigt den trutzigen Kampf der Menschen gegen die Natur und eventuelle räuberische Nachbarn.

Nach dieser Tour in die Natur fühlten die Biberacher sich in der Partnerstadt Telawi fast wie zu Hause: Treffen mit guten Bekannten und Freunden, Besuch bei der Feuerwehr, der Schule Nr. 9 und im Jugendzentrum in Telawi, bei der Tourist–Info und Stadtbesichtigungen auf eigene Faust sind Zeichen für die langjährige Freundschaft der beiden Bevölkerungen. Nach einer Tour nach Dedoflitskaro ganz im Osten des Landes und zum Adlerfelsen dort reiste die Biberacher Gruppe nach Tbilisi weiter und genoss den lebendigen Tourismus dieser quirligen Hauptstadt, bevor es mit dem Zug zurück nach Kutaisi zum Rückflug ging.

Die Biberacher hatten sich in Erinnerung an Rainer Etzinger zusammengefunden, der leider 2021 plötzlich verstarb und in seinem Engagement für die Partnerstadt oft davon sprach, „ein halber Telawier“ zu sein. Er hatte zu seinen Lebzeiten mit Manana Inashvili, einer langjährigen Freundin aus Telawi, Reisen in einige Regionen Georgiens geleitet, um den Biberachern das beeindruckende Land und seine gastfreundlichen Menschen nahezubringen.