Georg Beck spielt seit 60 Jahren die Tuba

Die Musiker des Kreisseniorenorchesters Biberach haben bei ihrer Hauptversammlung mit Sommerfest in der Wolfartsmühle bei Betzenweiler gefeiert und Rückblick gehalten. Dabei wurden auch langjährige Musiker ausgezeichnet. Mit einem musikalischen Ständchen begann der gemütliche Abend.

Michael Ziesel, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbandes Biberach, zeichnete verdiente Musiker aus. „Die heutigen Ehrungen auszusprechen bedeuten für mich einfach Danke zu sagen für euer Engagement im Sinne der Blasmusik“, so Ziesel. Aus den Händen von Ziesel erhielt Georg Beck aus Baustetten die Ehrennadel in Gold für 60 Jahre aktives Musizieren. Josef Schmid aus Stafflangen wurde für 50 aktive Jahre geehrt. Sabina Grismar aus Oggelsbeuren bekam die Ehrennadel für 40 Jahre und Ulrike Lorinser aus Betzenweiler die Ehrennadel für 30 aktive Musikerjahre. Zu allen Ehrennadeln gab es die dazugehörige Urkunde. „Habt Freude und Spaß an der Musik und macht mit dieser Energie und Begeisterung weiter“, so der Kreisvorsitzende an alle Seniorenmusiker gewandt.

Der Geschäftsführer des Kreisseniorenorchesters, Walter Reklau, ließ in seinem Rückblick die musikalischen Auftritte des vergangenen Geschäftsjahres Revue passieren. „Etliche Highlights sind dabei gewesen“, betonte Reklau. Er nannte die Kreisseniorennachmittage bei den Kreismusikfesten in Zwiefaltendorf und Mietingen sowie das Serenadenkonzert mit der Altlaupheimer Blasmusik in Untersulmetingen. Altershalber seien Mitglieder ausgeschieden, aber auch neue Musiker hinzugekommen. Insgesamt hat das Orchester derzeit 58 Mitglieder. „Wir wollen keine Polka- und Marschkapelle sein, sondern gepflegte Musik von allen Musikrichtungen bei sechs bis sieben Auftritten pro Jahr präsentieren“, so Reklau zum Schluss.

Da die Dirigentenstelle seit Anfang Juli vakant ist, gab der stellvertretende Dirigent Gerhard Rundel ein kurzes Fazit. Er finde, dass das Orchester unter der Leitung von Heinrich Rothermel bei allen Auftritten gute Musik präsentiert habe und beim Publikum immer bestens angekommen sei.

Walter Schiele berichtete von einem erfreulichen Probenbesuch von 81 Prozent. Bis Jahresende stehen noch Auftritte im Weindorf in Heilbronn, beim Dankgottesdienst auf dem Bussen und bei der Brawo-Messe in Stuttgart an. Ende des Jahres soll die Dirigentennachfolge geklärt sein.