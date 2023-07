Genussbotschafter stellen die Manufaktur vor

Die Botschafter der Riedlinger Genussmanufaktur haben am Freitag, 14. Juli, MdB Josef Rief und einige Gemeinderäte kurzfristig zu einer Informationsveranstaltung in die neu zu gründende Riedlinger Genussmanufaktur eingeladen. Nach einem längeren Rundgang durch die beiden Kellergeschosse und den Dachboden, zeigte sich Josef Rief in der anschließenden Gesprächsrunde sehr interessiert und sicherte seine weitere Unterstützung für dieses Projekt zu. Erörtert wurden hierbei zwei Schwerpunkte der Arbeit der Genussbotschafter. Wichtigster Punkt ist die Belebung der Riedlinger Innenstadt und die Gewinnung von Betreibern, die auch die regionalen Produkte der hiesigen Landwirte vermarkten sollen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die örtlichen Vereine und deren Mitglieder für eine Unterstützung der zu gründenden Genossenschaft zu gewinnen.

