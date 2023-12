Generationenturnier 2023

Am Sonntag, den 10. Dezember fand in der Tennis-Vitalhalle in Bad Schussenried das diesjährige Generationenturnier statt. Dabei musste ein Erwachsener immer mit einem Kind zusammenspielen und gegen andere Doppelpaarungen antreten. Es wurde in drei verschiedenen Altersklassen gespielt - Großfeld, Midcourt und Kleinfeld. Insgesamt gingen zwölf Doppelpaarungen an den Start, die in den jeweiligen Altersklassen in Gruppenspielen gegeneinander die Sieger ermittelten.

Im Großfeld konnten sich nach hartem Fight im letzten Gruppenspiel Maja und Joel Sommer den 1. Platz vor Julius und Jürgen Herrmann sichern. Im Midcourt sowie im Kleinfeld sicherten sich Kilian Brauchle und Konrad Musch vor Hannes und Markus Schultheis den 1. Platz.

Das vereinsinterne Event entwickelte sich zu einem besonderen Erlebnis für Alt und Jung, das schlussendlich mit einem gemütlichen Beisammensein in der Racket Sportsbar des TC Bad Schussenried endete.