Generalversammlung Musikverein Gutenzell e.V.

Der Musikverein Gutenzell konnte bei seiner Generalversammlung am 16. März 2024 auf zwei ereignisreiche Jahre zurückblicken und mit der Neuaufstellung der Vorstandschaft die Grundlage für die kommenden beiden Vereinsjahre legen.

In den einzelnen Berichten konnte die gute Vereins- und Jugendarbeit deutlich zum Ausdruck gebracht werden: So wurde auf die zahlreichen gelungen musikalischen Auftritte, Veranstaltungen und gemeinsamen Aktivitäten, wie beispielsweise die Reise nach Paris im April 2023 zurückgeblickt und unter anderem von der im Herbst 2022 begonnen musikalischen Früherziehung berichtet. An die Musikanten, die in den vergangenen beiden Jahren neben 90 Musikproben an 89 weiteren Terminen rundum den Musikverein im Einsatz waren, richtete der erste Vorsitzende Joachim Huchler in seinem Bericht einen besonderen Dank für ihr Engagement.

Im Bericht des Dirigenten gab Joachim Wilhelm einen Einblick in das musikalische Wirken der Musikkapelle, die derzeit mit 83 aktiven Musikanten besetzt ist. Nach den Coronajahren sei wieder „Normalität“ eingekehrt - zur Auffrischung der musikalischen Fähigkeiten konnte der Musikverein dabei vom Förderprogramm „Neustart, Kultur, IMPULSE“ profitieren. Die Förderung ermöglichte den Musikanten sich in den einzelnen Registern mit professionellen Lehrern intensiv auf die Schlosshof-Serenade im Jahr 2022 vorzubereiten.

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war die Anpassung der Mitgliedschaft und Beiträge: Neben der fördernden Mitgliedschaft von Einzelpersonen möchte der Musikverein Gutenzell künftig die Möglichkeit eines Familientarifes anbieten - der Vorschlag wurde von der Generalversammlung beschlossen und kann damit umgesetzt werden.

Bei den Wahlen hat sich die Vorstandschaft für die kommenden zwei Jahre neu aufgestellt - gewählt wurden: Joachim Huchler (1. Vorsitzender), Steffen Poser (2. Vorsitzender), Johanna Mayerhofer (2. Vorsitzende), Christian Huchler (Kassier), Sophia Miller (Jugendleiterin), Leonie Schmid (Jugendleiterin), Carmen Mayerhofer (Schriftführerin) und die Beisitzer Michael Ehrhard, Christoph Högerle, Diana Miller, Niklas Miller, Stefan Schmid, Peter Schöferle.