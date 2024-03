Generalversammlung Musikverein Grüningen

Am Samstag, 9. März, lud der Musikverein Grüningen zur diesjährigen Generalversammlung in den Gasthof Adler in Grüningen ein.

Nachdem erste Vorsitzende Irene Lehn die Versammlung eröffnet hatte, gaben Schriftführerin Theresa Schrodi, Kassierer Patrick Helfert, Jugendleiterin Katrin Kopp und Dirigent Stefan Kopp einen Überblick über das vergangene Vereinsjahr.

Angeschlossen wurde mit den Wahlen. In ihren Ämtern wiedergewählt wurden Irene Lehn als erste Vorsitzende, Jan Bosler als zweiter Vorsitzender, Patrick Helfert als erster Kassierer, Melanie Buck als zweite Kassiererin, Theresa Schrodi als Schriftführerin, Katrin Kopp als Jugendleiterin sowie die Beisitzer Hanna Birkler, Andreas Beller und Hubert Rederer.

Für 40 Jahre aktive Tätigkeit überreichte Kreisverbandsvorsitzender Michael Ziesel Ralf Blersch und Josef Ebe die Ehrennadel in Gold mit Diamant sowie einen Ehrenbrief. Für 10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Schriftführerin überreichte er Theresa Schrodi die Förderermedaille in Bronze sowie eine Urkunde.

Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Irene Lehn bei der Vorstandschaft, den Ausbildern und Musikern für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.