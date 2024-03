Generalversammlung Musikkapelle Tiefenbach am Federsee

Vorsitzende Miehle eröffnete die Versammlung. Begrüßen konnte sie vom Blasmusikkreisverband den stellv. Vorsitzenden Walter Engeser, sowie Bürgermeister Helmut Müller, Tiefenbach, die Fahnenabordnung, die aktiven Ehrenmitglieder E. Strohm, R. Buck, G. Breichler, C. Blersch und G. Strohm sowie alle anwesenden Musiker.

Eine Schweigeminute galt den verstorbenen Ehrenmitglieder Josef Strohm und Alois Riedmüller, den passiven Mitgliedern Anna Kaiser, Annemarie Strohm, Eugen Miehle, Karl Assfalg und Paul Miehle. Nach einem Jahresrückblick der Chronistin folgte der Kassenbericht des Kassiers.

Vorsitzender Hecht ging auf die, 15 Auftritte, die 49 Proben, 4 Ausschusssitzungen sowie ein paar interne Veranstaltungen ein. Er lobte die Bereitschaft von allen Musikern die, aufgrund von den im Jahr 2023 anfänglichen Schwierigkeiten mit der Dirigentensuche, weiterhin bereit sind dieses Hobby auszuführen. Es folgten die Mitgliederzahlen: am 1.1.24 waren es 42 aktive Musiker, mit den Auszubildenden und Blockflötenkindern sind beim BMVK 72 Mitglieder gemeldet.

Dirigent Rico Marquart ging bei seinem Bericht auf die Einzigartigkeit des Musikvereins ein. Er bedankte sich bei den Musikern für ihr Vertrauen und appellierte gleichzeitig auch an alle dem Verein weiterhin treu zu bleiben.

In ihrem Bericht ging Jugendleiterin und Ausbilderin Strohm auf die Ausbildung der 14 Blockflöten ein und ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Auch erläuterte sie den Ausbildungsstand, der in Ausbildung befindlichen 20 Jungmusiker, wovon 13 in der gemeinsamen Juka mitspielen.

Bürgermeister Müller übernahm die Entlastung der Vorstandschaft.

Die Wahlen unter Wahlleiter Breichler brachten folgendes Ergebnis:

Einstimmige Wiederwahl auf 2 Jahre Vorsitzendem Dirlewanger, Kassier Großkopf, Schriftführerin Strohm, Ausschussmitglied Riedmüller, Jugendleiterin Strohm,

Einstimmige Neuwahl der Stellver. Jugendleiterin Sander auf 2 Jahre sowie als Jugendausschussmitglied Bendel auf 2 Jahre. Engeser übernahm die 5 Ehrungen: Für 30 Jahre aktive Musikertätigkeit wurde Wolfgang Kugler mit der goldenen Ehrennadel des Blasmusikkreisverbandes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Für stolze 40 Jahre aktive Musikertätigkeit konnten gleich 4 Ehrungen vorgenommen werden: Andrea Strohm, Manfred Kaiser, Robert Breichler und Markus Schmid wurden mit dem Ehrenbrief in Gold und Diamant geehrt.