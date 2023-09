Generalversammlung Musikkapelle Oberopfingen

Die Musikkapelle Oberopfingen konnte am Freitag, 15. September, die jährliche Generalversammlung abhalten und blickte auf das Jubiläumsjahr 2022 mit ihrem 100-jährigem Bestehen zurück. Das damals geplante Bezirksmusikfest wurde im Jahr 2023 ausgerichtet, bei dem das Jubiläum gebührend nachgefeiert wurde.

Vor den Wahlen richtete Bürgermeister Rainer Langenbacher und stellvertretende Ortsvorsteherin Inge Willburger Grußworte an die Versammlung und hatten viele lobende Worte für das mehr als gelungene Bezirksmusikfest für uns übrig. Sie bedankten sich nochmals, dass wir mutig und zielstrebig das Fest ausgeführt und gezeigt haben, wozu eine Ortschaft in der Größe von Oberopfingen mit viel Engagement im Ehrenamt fähig ist ‐ das Bezirksmusikfest war für die ganzen Bewohner und Helfer ein tolles Erlebnis mit einem WIR-Gefühl, welches man nicht so schnell vergisst. Auch der 1. Vorsitzende Reinhardt Schwarz zeigte sich hoch zufrieden mit den Vorbereitungen zum und dem Ablauf des Bezirksmusikfestes und ist mächtig stolz auf die Musikkapelle Oberopfingen und den vielen freiwilligen Helfern.

In diesem Jahr stand die Vorstandschaft, bis auf den 1. Vorsitzenden, zur Wahl. Kassiererin Anja Gropper und Jugendleiterin Lucie Wehrle stellten sich nach sechs Jahren Amtszeit sowie Beisitzer Klaus Wehrle nach drei Jahren Amtszeit nicht mehr zur Wahl. Zur Kassiererin wurde Julia Wonhas, zur Jugendleiterin Stefanie Szauter und zum Beisitzer wurde Florian Wonhas einstimmig von der Versammlung gewählt. 2. Vorsitzender Bernhard Willburger, Schriftführerin Martina Keßler sowie die Beisitzenden Christian Miller, Josef Böhler und Claudia Hörmann erklärten sich für eine weiter Amtszeit bereit und wurden einstimmig durch die Versammlung in ihren Ämtern bestätigt. Als Wahlleiter fungierte Bürgermeister Rainer Langenbacher.

Die Kapelle umfasst aktuell 63 aktive Musikanten sowie 24 Kinder, beziehungsweise Jugendliche, in der Musikausbildung. Für lobenswerten Probenbesuch erhielten Josef Hörmann, Christian Kurz und Reinhardt Schwarz ein kleines Anerkennungsgeschenk. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mk-oberopfingen.de