Generalversammlung des MV Steinhausen-Muttensweiler e.V.

Am Samstag, den 09.03.2024 fand die alljährliche Jahreshauptversammlung des Fördervereins sowie des MV Steinhausen-Muttensweiler e.V. in der Turnhalle in Muttensweiler statt. Die Versammlung wurde von einer Abordnung aktiver Musiker festlich eröffnet.

Die 1.Vorständin Evelyn Perwas begrüßte alle Gäste recht herzlich zur 64. Versammlung. Sie ließ eine Reihe von Höhepunkten im vergangenen Jahr Revue passieren: das Gartenfest, das Kirchenkonzert, welches beim Publikum und den Musikern super ankam. Hier nochmals ein Danke an Daniel Ackermann für die tolle Probenarbeit. Ebenfalls erfolgreich war die Dirigentensuche mit Alexander Baur.

Es folgte ein Bericht von Alexander Baur in dem er einen Ausblick in seine Arbeit mit den Musiker*innen gab. Anschließend berichtete die Jugendleiterin Theresa Krug von einem erfolgreichen Jahr in der Jugendausbildung und so manchen Aktionen in der Arbeit mit dem musikalischen Nachwuchs. Derzeit befinden sich 37 Kinder in der Jugendausbildung.

Dietmar Russ Ortsvorsteher (Muttensweiler) führte die diesjährigen Wahlen durch: Evelyn Perwas stellte sich für das Amt zur 1. Vorsitzenden nicht mehr zur Wahl. Zum 1. Vorstand wurde Josef Krug jun. und zum 2. Vorstand Tamara Scheider und Michael Christ gewählt. Als Jugendleiterin wurde Teresa Krug wiedergewählt. Raphael Krug und Marcel Krug wurden als aktive Beisitzer von der Versammlung bestätigt. Wolfgang Welte stellte sich ebenfalls als aktiver Beisitzer zur Wahl. Die Versammlung wählte die passiven Beisitzer Christoph Heinzelmann und Simon Gröber in den Ausschuss. Als Kassenprüfer stellte sich Marianne Ackermann wieder zur Wahl. Dietmar Russ gratulierte den Gewählten und wünschte Ihnen alles Gute und weiterhin eine schöne Zeit in der Vorstandschaft.

Vorständin Evelyn Perwas nahm noch Verabschiedungen aus der Vorstandschaft vor: Fritz Oberhofer und Hubert Sauter. Die 2. Vorsitzende Tamara Schneider verabschiedete die 1. Vorsitzende Evelyn Perwas aus der Vorstandschaft. Die Vorstandschaft und der Musikverein bedankten sich bei allen für das Engagement.

Auch die 20 Jahre Förderverein gab dem Musikverein Anlass, ein großes Dankeschön auszusprechen und die Wichtigkeit des Fördervereins hervorzuheben. Der Musikverein möchte sich ganz herzlich bei allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern für die Unterstützung im letzten Jahr bedanken.