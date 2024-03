Generalversammlung des Musikverein Rißegg-Rindenmoos e.V.

Rißegg - Der Musikverein Rißegg-Rindenmoos e.V. hat am 3. März seine Generalversammlung abgehalten. Der Finanzvorstand und Vorsitzende des Vorstands Thomas Herrmann begrüßte die Anwesenden im Reiterstüble in Rißegg und zählte in seinem Bericht die wichtigsten Themen im vergangenen Vereinsjahr auf.

Im Anschluss folgte der Bericht des Mitgliedervorstandes Fabian Knupfer, wobei das vergangene Vereinsjahr Revue passiert wurde. Mit Hilfe einer Bildergalerie war der Rückblick im Jahreskalender 2023 sehr kurzweilig. Auch wurde ein Einblick über die derzeitigen Mitglieder gegeben. Aktuell zählt der Musikverein im Stammorchester 81 aktive Musiker mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren.

Jugendleiterin Nicole Herrmann berichtete von insgesamt 14 Jugendlichen in Ausbildung und lobte die Zusammenarbeit mit den Musikvereinen Mittelbiberach und Reute in der Gemeinschaftsjugendkapelle. Über die bevorstehenden Aktivitäten in der Jugendkapelle wurde ebenfalls Einblick gewährt.

Dirigent Dimitri Frenkel bedankte sich in seinem Bericht bei allen für die Unterstützung und Geduld während des gesamten Jahres. Neben den Musikproben fanden zahlreiche weitere Arbeitseinsätze statt. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit beim gesamten Vorstand und bei allen Musikern.

Katharina Steinhauser wird neu in den Vorstand gewählt und löst Bettina Haigis als stellvertretende Festwirtin ab. Bettina Haigis war seit 1993 bis 2021 als Beisitzerin und danach als stellvertretende Festwirtin tätig. Der Musikverein bedankte sich bei ihr für 31 Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft.

Hannah Hildenbrand wird zukünftig das Amt der stellvertretenden Jugendleiterin übernehmen.