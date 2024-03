Generalversammlung des Musikverein Ingoldingen

Der Musikverein Ingoldingen e.V. hielt am verganenen Freitag seine 71. Generalversammlung im Musikvereinsheim in Ingoldingen ab. Die Generalversammlung des Fördervereins ging der des Musikverein voraus. Danach begrüßte Stefan Geiß, 1. Vorsitzender, die Gäste, darunter Bürgermeister Jürgen Schell, die Ehrenmitglieder und Vertreter der örtlichen Vereine. Im Anschluss an die Totenehrung gab die 1. Vorsitzende Kathrin Schmid einen Rückblick über das Vereinsjahr 2023. Weiter gab Sie einen Überblick über die Mitgliederzahlen und sprach zahlreiche Dankesworte aus.

Schriftführerin Silvia Gleinser nannte die Auftritte und Einsätze im verganenen Vereinsjahr. Dem folgten die Berichte der Jugendleiterinnen Annika Rettig und Katharina Schneider. Sie berichteten über das 35köpfige Jugendblasorchester, das unter der Leitung von Leonie Maurer, im vergangenen Jahr ein geniales Doppelkonzert mit Federsee Five gespielt hat. Aktuell lernen 15 Kinder das Blockflötenspielen. 18 Kinder befinden sich in der Instrumentenausbildung. Im vergangenen Jahr absolvierten 3 Jugendliche den D1 Kurs. Ein Klarinettentrio nahm mit sehr gutem Erfolg beim Kreisjungendmusiktag in Dürmentingen teil. Dirigent Jürgen Reder berichtet über die gute Probenarbeit und gab einen Ausblick auf die bevorstehende Teilnahme am Wertungsspiel. Im Anschluss folgte zum ersten Mal ein Bericht über die Seniorenarbeit. Dietmar Ruß berichtete über die Seniorenkapelle, die seit 2014 besteht und in diesem Jahr Jubiläum feiert.

Am 04. August findet anlässlich des Jubiläums ein Serenadenkonzert in Winterstettenstadt statt, bei dem auch das Kreisseniorenorchester spielt. Kassier Max Müller berichtet über die gute finanzielle Lage des Vereins. Zur Entlastung der Vorstandschaft stellte sich Bürgermeister Jürgen Schell zur Verfügung. Er richtete persönliche Worte an den Musikverein. Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: In Ihren Ämtern wurden für weitere drei Jahr bestätigt: Kathrin Schmid (1. Vorsitzende), Max Müller (Kassier), Annika Rettig (Jugendleiterin), Claudia Mayer und Emil Hartmann (Kassenprüfer), Sandra Cleppien und Sebastian Hofmann (passives Auschussmitglied). Tim Sauter wurde als Jugendverterter bestätigt; gewählt wurde er von den Musikanten des Jugendblasorchester. Zum Abschluss wurde Lucia Müller nach 5jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit aus der Vorstandschaft verabschiedet.