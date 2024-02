Generalversammlung des Musikverein Hochdorf e.V.

Gemeinsam mit dem Förderverein des Musikvereins hielt der Musikverein Hochdorf/Riß e.V. am Vormittag des 18. Februar seine jährliche ordentliche Generalversammlung in der Gemeindehalle in Hochdorf ab. Die Generalversammlung des Fördervereins ging der des Musikverein voraus. Danach begrüßte Andreas Kloos, Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit, die Anwesenden, darunter Bürgermeister Stefan Jäckle, die Ehrenmitglieder und Vertreter der örtlichen Vereine.

Schriftführerin Benita Koch gab einen kurzen Rückblick über das vergangene Vereinsjahr, dem folgte der Kassenbericht des Vorsitzenden für Finanzen, Markus Bitterwolf. Nach dem Bericht der Jugendleiterin Sarah Ruß ging der Vorsitzende Andreas Kloos nochmals auf das vergangene Vereinsjahr ein, welches viele Themen zur Jugendarbeit enthielt. Außerdem gab er noch einen kurzen Blick auf den Wechsel des Dirigierstabs. Die neue Dirigentin Eva Oberleiter gab einen kurzen Ausblick auf die nächsten Termine, wie dem Jahreskonzert am 23. März.

Zur Entlastung der Vorstandschaft stellte sich Bürgermeister Stefan Jäckle zur Verfügung. Er richtete persönliche Worte an den Musikverein. Die folgenden Wahlen konnten zügig durchgeführt werden, nachdem der 1. Vorsitzende Markus Bitterwolf wiedergewählt wurde. Die bisherige Schriftführerin Benita Koch gab ihr Amt an den bisherigen Kassier Erwin Krattenmacher ab. Die Jugendleiterin Sarah Ruß wurde in ihrem Amt bestätigt. Bei den Beisitzern gab es folgende Änderungen. Die aktiven Beisitzer Benjamin Wingart und Miriam Winter sowie der passive Beisitzer Otto Ficzko legten ihr Amt nieder. Johannes Schmid wurde als aktiver Beisitzer wieder gewählt und neu gewählt wurde Lea Sick. Danach folgten Dankesworte und Präsentübergaben für die unverzichtbaren und helfenden Personen.

Nach dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes, Wünsche, Anträge folgten abschließende Worte von Andreas Kloos. Die Versammlung endete wie üblich mit einem gemeinsamen Mittagessen.