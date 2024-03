Die diesjährige Generalversammlung der Stadtkapelle Ochsenhausen zum Abschluss des Vereinsjahrs 2023 fand am 1. März 2024 im Hotel Mohren in Ochsenhausen statt. Nach einer musikalischen Eröffnung durch das Posaunen-Register begrüßten die Vorsitzenden Andrea Sauter und Ottmar Längle alle anwesenden aktiven Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Ochsenhausen und des Jugendblasorchesters sowie fördernde Mitglieder und Ehren-Mitglieder.

In ihrer anschließenden Rede blickte Andrea Sauter auf die Highlights des vergangenen Jahres 2023 zurück, wie unter anderem einige Unterhaltungsauftritte, zwei Konzerte und die sehr erfolgreiche Metzelsuppe im Oktober 2023. Nach den Berichten der Kassierin (Franziska Zwerger) und der Schriftführerin (Irene Kramer) berichtete der Dirigent Matthias Walser von einem guten Jahr 2023 und betonte die Relevanz des kameradschaftlichen und musikalischen Zusammenhalts im Verein.

Im Anschluss präsentierte Ottmar Längle in Vertretung für die Jugendleiterin Lena Niepel die Aktivitäten der neuen Gemeinschaftsjugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Ochsenhausen-Reinstetten. Werner Hutzel als Leiter der Egerländer Musikanten konnten für die Saison 2023 von vielen gut besuchten Auftritten berichten. Auch Christoph Maucher als Leiter der Sambagruppe blickte auf viele gelungene Auftritte der fast 50 Musikerinnen und Musiker während der Faschingssaison 2023/2024.

Geehrt wurden Bettina Bühler, Roland Huonker, Birgit Gregg und Rainer Schäfer für 10 Jahre fördernde Mitgliedschaft im Verein; sowie Norbert Häckler für vierzig Jahre aktive Tätigkeit bei der Stadtkapelle Ochsenhausen.

Im Anschluss an die einstimmige Entlastung des Vorstands wurden Ottmar Längle (Vorsitzender) sowie Reinhold Besenfelder und Peter Natterer (Kassenprüfer) in ihren Ämtern bei den von Bürgermeister Philipp Bürkle geleiteten Wahlen erneut bestätigt. Neu gewählt wurden Frank Schiele als Jugendleiter, Jan Högerle als Kassier sowie Robin Kappler als Beisitzer der aktiven Mitglieder.

Nächste Highlights des Vereins sind der Egerländerabend am 9. März 2024 um 19 Uhr in der Festhalle Kapf Ochsenhausen und das Kinderkonzert am 28. April 2024 im katholischen Gemeindehaus.