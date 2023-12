Generalversammlung der Kolpingfamilie Ertingen

Am Samstag, 2. Dezember, fand unsere alljährliche Generalversammlung im Abt-Bischof-Spies Haus statt. Vorsitzender Stefan Klekler konnte 16 neue Mitglieder aufnehmen. Die Aufnahme fand am Gedenktag von Adolph Kolping bei einer Vorabendmesse in der „St. Georg“ Kirche in Ertingen statt. Der Gottesdienst wurde von Musikern des Musikvereins Ertingen musikalisch umrahmt.

Im Anschluss begrüßte Vorsitzender Stefan Klekler alle Anwesenden zur Hauptversammlung im Abt-Bischof-Spies-Haus. Schriftführerin Carolin Höninger verlas das Protokoll der vergangenen Versammlung und berichtete über die aktuellen Mitgliederzahlen. Anhand von PowerPoint Präsentationen, die mit interessanten Bildern von Programmpunkten und Musik versehen waren, ließen die einzelnen Gruppen ihre Tätigkeiten des vergangenen Jahres Revue passieren. Kassier Philipp Miller präsentierte die aktuellen Zahlen der Kolpingfamilie. Die Kassenprüfer bescheinigten eine hervorragende Kassenführung und forderten die Entlastung der Vorstandschaft. Bürgermeister Jürgen Köhler beglückwünschte den Vorsitzenden zur geleisteten Arbeit und bedankte sich im Namen der Gemeinde für die verschiedenen Aktionen, welche die Kolpingfamilie durchs Jahr für das gesellschaftliche Zusammenleben in der Gemeinde leistet. In diesem Jahr stand die Wahl der Kassenprüfer an. Benjamin Christ und Andreas Engler wurden in ihrem Amt bestätigt.

Die Kolpingfamilie ehrte Christoph Buck, Ellen Echsle und Cornelia Paul für 25 Jahre, Anton Lehn für 60 Jahre und Felix App, Josef Engler, Gebhard Holl, Norbert Koch und Rudolf Wetzel für 70 Jahre Treue im Verein. Herzlichen Glückwunsch!

In seinem Schlusswort bedankte sich Stefan Klekler bei der kirchlichen und der bürgerlichen Gemeinde für die Unterstützung, bei der gesamten Vorstandschaft, den Gruppenleitern und Bannerträgern, sowie bei allen Gönnern, Aktiven und Passiven Mitgliedern. Christian Bronner bedankte sich bei Stefan Klekler für seine geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Mit dem Lied „S’ war einst ein braver Junggesell“ gingen die Teilnehmer der Versammlung zum gemütlichen Teil des Abends über.