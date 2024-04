Generalversammlung der Biberacher Gospelfriends

In der Jahreshauptversammlung der Biberacher Gospelfriends wurde ein Blick geworfen auf das vergangene Jahr, in dem das zehnjährige Jubiläum des Chors gefeiert werden konnte und das neben anderen Auftritten mit einem gut besuchten und erfolgreichen Jubiläumskonzert in der Friedenskirche ausklang. Zu Beginn bat der Vorsitzende Hajo Kern um eine Gedenkminute für die verstorbene Monika Schilling.

Nach dem Bericht des Vorsitzenden, der Schriftführerin Brigitte Bischof, Berichten über die Pressearbeit durch Gabi Hofmeister und die Kassenführung durch Hannelore Kador gab die zweite Vorsitzende Rosi Dygutsch einen Überblick über ihre Tätigkeiten für den Chor, die in der Organisation von Terminen und Chorveranstaltungen, Vorbereitungen von Feiern bestehen. Aber auch der e-mail-Verkehr des Chors liegt in ihren Händen und gemeinsam mit dem Vorsitzenden Hajo Kern leitete sie die Einrichtung einer Homepage des Chors in die Wege. Alle Ausschussmitglieder waren bereit, ihre Arbeit fortzusetzen und wurden von den Anwesenden für ein weiteres Jahr bestätigt.

Im Anschluss daran äußerte die Chorleiterin Maike Biffar ihre Wertschätzung für die Sängerinnen und Sänger und zeigte sich erfreut darüber, dass die Weggänge immer auch ausgeglichen werden durch Neuzugänge. Allerdings wären Sopranstimmen und vor allem Tenor- und Bassstimmen sehr willkommen. Sie betonte auch den guten Geist und das Gemeinschaftsgefühl, das die Chormitglieder miteinander verbindet. Hajo Kern bedankte sich bei ihr für die lebendige und kompetente Leitung des Chors und für viele vergnügliche Stunden beim gemeinsamen Singen.

Darüber hinaus gab sie einen Überblick über das geplante Programm des laufenden Jahres und hob vor allem das Jahreskonzert in der Ummendorfer St. Johannes-Kirche im April hervor.

Abschließend wurde beraten, wie neue Sängerinnen und Sänger gewonnen werden können und wo erfolgreich dafür geworben werden kann. Auch hier soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass vor allem Männerstimmen sehr willkommen sind. Wer Lust auf Gospels und auf gemeinsames Singen hat, ist eingeladen zu den Proben dienstags um 18 Uhr im Gemeinderaum der Dreifaltigkeitskirche.