Gemeinsamkeiten finden und zusammen Spaß haben, das waren die Prämissen für das BK I der Beruflichen Schule Riedlingen, als sie mit ihrer Klassenlehrerin Ute Bez und ihrer begleitenden Kollegin Doris Hagel beim Bowling Center in Riedlingen waren.

Davon ausgehend, dass ihre Schüler sich gar nicht oder nur vom Sehen her kennen, musste für Ute Bez eine teambildende Maßnahme her. Im Vorjahr hatten ihre Schüler viel Spaß beim Bowlen und konnten sich über Vieles austauschen, also, warum nicht dieses Jahr wieder? Gedacht, getan. Schon auf dem (Fuß-)Weg zum Bowlen kamen verschiedene Grüppchen miteinander ins Gespräch und beim Bowlen war dann das Eis gebrochen. Erfolge und Pannen, Fehlschüsse und gekonnte Bowlingwürfe, all das gab Anlass zum Austausch. So können nun Lehrer und Schüler mit einer guten Basis ins neue Schuljahr starten.