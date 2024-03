Gemeinsames Wirken in Füramoos

Der Katholische Frauenbund Zweigverein Füramoos und die Kolpingsfamilie Füramoos stehen vor einem gemeinsamen Problem: Die Mitglieder werden immer älter und können immer weniger Verantwortung übernehmen, was die Leitung der Vereine zunehmend schwieriger macht.

Dabei erfüllen die Vereine wichtige Aufgaben für die Ortschaft, die für das gemeinsame Miteinander von großer Bedeutung sind.

Die Gestaltung von Gottesdiensten, Blumenteppichen und Erntealtären, der Seniorennachmittag im Advent, die Nikolausbesuche bei den Kleinsten, die Sternsinger Aktion, die Mitwirkung bei der Dorf- und Hallengemeinschaft, die Gymnastikgruppen für Frauen und Männer, Fort- und Weiterbildungsangebote, Bastelnachmittage, Vorträge und Seminare mit Top-Referenten, Ausflüge, Besichtigungen und vieles mehr - all das trägt zum sozialen Leben in Füramoos bei.

Bei der letzten Generalversammlung der Kolpingsfamilie Füramoos blieben wichtige Positionen, wie eine der Vorsitzenden und des Schriftführers, unbesetzt.

Es ist offensichtlich, dass wir in einer Zeit leben, in der die Anforderungen an Familie und Beruf stetig steigen und jeder einzelne gefordert ist.

Um die Zukunft der Vereine zu sichern, müssen wir uns auf Neues einlassen und neue Akzente setzen. Der erste Schritt in diese Richtung ist die engere Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Katholischem Frauenbund und Kolpingsfamilie Füramoos, wie es aus den Jahresprogrammen der beiden Vereine hervorgeht.

Dennoch ist die aktive Mithilfe der Mitglieder und der Einsatz von allen gefordert. Die Vorstände der Vereine müssen gestärkt werden und die vakanten Positionen müssen besetzt werden, um die Zukunft der Vereine zu sichern.

Ein dauerhaftes Ausbleiben von Verstärkung würde letztendlich zur Auflösung der Vereine führen.

Dies hätte nicht nur für die Ortschaft schmerzliche Einschnitte zur Folge, sondern auch eine Verarmung im sozialen Miteinander.

Die Vorstände des Katholischen Frauenbund Füramoos und der Kolpingsfamilie Füramoos bitten daher um aktive Teilnahme und Unterstützung. Es wäre schön, wenn wir euer/ Ihr Interesse geweckt haben, noch besser, für die Mitarbeit in unseren Vereinen gewinnen dürfen.

Wir sind fest davon überzeugt Gemeinschaft schafft Veränderung. Nur gemeinsam können wir die Zukunft der Vereine sichern und die wichtigen Aufgaben, die sie für die Ortschaft erfüllen, weiterhin gewährleisten.