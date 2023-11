Gemeinsames Vorlesen verbindet und schafft Nähe

Pünktlich zum Bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 17. November, wurde der normale Stundenplan an der Bischof-Ulrich-Schule Obersulmetingen ersetzt durch Kleingruppen, geleitet von Lehrerinnen und Elterntandems. Jede Gruppe hatte sich ein Buch ausgesucht und Aktionen rund um das Buch geplant. So konnten die Schülerinnen und Schüler an diesem Tag ganz in die Welt des Buches eintauchen. Im Mittelpunkt stand das Vorlesen, denn es ist die wichtigste Voraussetzung, um selbst gut lesen zu lernen. Bestärkt Kinder neugierig die Welt zu entdecken ‐ und ist der Schlüssel für ihre Zukunft.

Daher machten sich manche Erst- und Zweitklässler auf den Weg zur grünen Insel. Nämlich dort, wo die Riesenbirnen wachsen. Andere haben Buchstaben für die Tiere im Buchstabendschungel gebacken, denn die Fledermaus war leider nur noch eine Ledermaus. Und in einer weiteren Gruppe wurden wunderschöne Flickengespenster gebastelt. Auch Klassiker durften natürlich nicht fehlen. Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 1 bis 4 haben eine Mondrakete gebaut und bemalt, um den Räuber Hotzenplotz endlich auf den Mond zu schießen. Viele kleine Hexen spielten ein tolles Theater und haben Wünsche verfasst.

Um Wünsche ging es auch beim Sams und so hängt nun im Schulgebäude ein großes Sams mit vielen blauen Wunschpunkten, die man für wichtige Wünsche verwenden darf. Das Bauen der KBA hat auch problemlos funktioniert. Und wer nicht weiß, was eine KBA ist, der muss unbedingt „Eine Woche voller Samstage“ lesen. Bei Petronella Apfelmus wurde im Schloss gebastelt, Tee getrunken und eine schulische Ahnengalerie erstellt, die ab sofort ausgestellt ist. Manche Dritt- und Viertklässler begaben sich als Meisterdetektive der schwarzen Hand auf Verbrecherjagd und lösten am Ende auch den schwierigsten Fall. Andere tauchten zusammen mit dem Mädchen Caspia in das grüne Königreich voller Pflanzen, Gewürze und Kräuter ein. Und die letzte Gruppe von (Herr und) Frau Honig durfte leckeren frischen Wabenhonig, Blütenhonig und Waldhonig verkosten, sowie aus Wabenplatten Kerzen herstellen.

Ein wunderschöner und gelungener Vormittag, der allen Beteiligten beim gemeinsamen Abschluss ein freudiges Lächeln auf die Lippen zauberte.