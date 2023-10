Gemeinsamer Wasenbesuch mit Umzugteilnahme

Beim diesjährigen Musikausflug am 24. September hieß es für den Musikverein Reichenbach auf zum Wasenumzug beim 176. Cannstatter Volksfest. Doch nicht allein ‐ sondern in Begleitung durch die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach. Früh am Morgen startete der Bus, dicht gefolgt von den Feuerwehrautos in Richtung Stuttgart. Angekommen in der Landeshauptstadt ging es direkt zum Aufstellungsplatz. In Marschposition aufgestellt, zusammen mit der Feuerwehr und ihrer historischen Feuerwehrspritze, folgte die Teilnahme an einem der schönsten und farbenprächtigsten Festumzüge des Landes. Herrlich geschmückte Festwagen, Zünfte, Trachtengruppen, Bürgerwehren, Musikkapellen, historische Gruppen boten ein unvergessliches Erlebnis. Seit der Gründung des Cannstatter Volksfestes gehört der Umzug zu den Wasen-Höhepunkten. Wer nicht teilnehmen konnte, konnte sich die Liveübertragung im SWR anschauen. Im Anschluss an den Umzug wurde im Zelt auf dem Wasengelände gefeiert. Auch bei der Heimfahrt wurde noch kräftig gesungen und gelacht. Danke an den Cannstatter Volksfestverein, dass wir dabei sein durften.

