Gemeinsamer Saisonabschluss der Fußballjugend

Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich gut 200 Jugendfußballerinnen und Fußball, Geschwisterkinder, Eltern, Trainer und Funktionäre der Vereine rund um das Sportgelände des TSV Hochdorf um den diesjährigen Saisonabschluss der Fußballjugend zu feiern. Für das leibliche Wohl war reichlich gesorgt. Es gab selbstgemachte Pizza und Rote im Wecken. An der Stelle noch einmal ein großes DANKE für alle Teigspenden und für die tatkräftige Unterstützung der Eltern und Trainer am Grill oder Backofen!

Nach einem kurzen Rückblick über die vergangene, recht erfolgreiche Saison, versammelten sich alle Kids und Trainer auf dem Sportplatz. Die Kids stellten sich schon automatisch bei ihren Trainerinnen und Trainer auf — so selbstverständlich ist die Zugehörigkeit. Die Jugendtrainerinnen und Trainer haben im vergangenen Jahr 1.600 Stunden dokumentierte Stunden ehrenamtliche Tätigkeit im Training oder Spielbetrieb geleistet. Das Engagement geht aber in Wirklichkeit weit über diese Zahl hinaus. Als kleine Anerkennung für diesen nicht selbstverständlichen Einsatz wurden von der Jugendleitung und den Eltern Geschenke überreicht.

Dann kam der eigentliche Höhepunkt des Abschlusses: Die Kinder des jeweils älteren Jahrgangs verabschiedeten sich von ihren bisherigen Trainern und Mitspielern und wurden unter großem Applaus der Eltern in der nächsten Jugend aufgenommen. Mit diesem schönen Ritual endet in jedem Jahr die Fußballsaison. Ganz zu Schluss erhielt die B Jugend, stellvertretend für die Fußballjugend, noch einen Footmesa Tisch. Mit diesem Trendsportgeräte kann die Technik und das Ballgefühl deutlich verbessert werden und das macht vor allem jede Menge Spaß. Vielleicht haben wir bald mehr dieser Tische im Einsatz.

Anschließend konnte der Abend für die Erwachsenen gemütlich ausklingen, während die Kids noch bis zum Einbruch der Dunkelheit Fußball spielten, ihre Treffgenauigkeit an der Torwand ausprobierten oder den neuen Footmesa Tisch testeten.

Noch einmal ein großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses abends beigetragen haben. Aber auch noch einmal ein DANKE an alle Trainerinnen und Trainer, an alle Eltern und alle sonst Beteiligten. Ohne euren Einsatz wäre keine gute und erfolgreiche Jugendarbeit im Verein möglich!