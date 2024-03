Am 15. März haben sich 15 begeisterte Kinder im Stadtteilhaus Gaisental zu unserer jährlichen Bastelaktion um Ostern herum getroffen. Dieses Mal lag der Themenschwerpunkt auf dem Ei. Das Ei, der Beginn allen Lebens, spielt gerade in der Osterzeit eine große Rolle. Warum legen Vögel Eier und legen nur Vögel Eier? Weshalb sehen die Eier unterschiedlich aus? All diesen Fragen wurde anhand lustiger Spiele und verschiedensten Experimenten auf den Grund gegangen, z.B. wurde ausprobiert, wie ein gekochtes Ei in eine Flasche kommt, geschaut welches Ei wie groß ist und herausgefunden welches der Kinder der beste Eierläufer ist.

Anschließend ging es weiter in die Osterwerkstatt, wo die Kinder dem Osterhasen ein bisschen unter die Arme greifen durften. Es entstanden tolle Kunstwerke, die die Kinder selbstverständlich mit nach Hause nehmen durften. Alle Kinder waren mit Feuereifer dabei.

Das Stadtteilhaus bietet noch weitere kostenlose Angebote über unserer Projekt „gemeinsam engagiert mit Kindern und Jugendlichen“ an.

Am 26. April sind noch Plätze für „Gewässerwelten- mit dem Fischmobil am Rotbach“ frei. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage oder unter 07351/301128.