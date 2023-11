Gemeinsam auf Entdeckungsreise

Ein Tag voller Freude, Lachen und Naturerlebnissen stand für die Gäste der Seniorentagespflege „Tagestreff“ kürzlich auf dem Programm. Gemeinsam mit den Pflegekräften begaben sich die Senioren auf ein unvergessliches Abenteuer: das Alpaka-Wandern. Die idyllische Umgebung und die liebenswerten Begleiter schufen eine einzigartige Atmosphäre, die bei allen Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Die Seniorentagespflege „Tagestreff“ hatte die Gelegenheit, diese besondere Aktivität in Zusammenarbeit mit der Alpakafarm Schupp in Eberhardzell zu organisieren. Die Farm ist bekannt für ihre liebevolle Haltung der Alpakas und bietet interessante Einblicke in das Leben dieser faszinierenden Tiere.

Der Tag begann mit einer herzlichen Begrüßung durch die Mitarbeiter der Alpakafarm, die den Senioren mit informativen Einblicken in die Welt der Alpakas einen warmen Empfang bereiteten. Die Gäste erfuhren Wissenswertes über die Geschichte, die Haltung und die besonderen Eigenschaften der südamerikanischen Tiere.

Nach dieser Einführung ging es dann endlich los: Die Senioren bekamen ein eigenes Alpaka an die Hand, das ihn sanft auf der Wanderung begleitete. Die gemütliche Geschwindigkeit der Tiere ermöglichte es den Senioren, die Natur in vollen Zügen zu genießen und dabei ganz besondere Momente mit ihren neuen tierischen Freunden zu erleben.

„Es war einfach wunderbar zu sehen, wie die Augen unserer Gäste leuchteten, als sie die Alpakas streicheln und mit ihnen spazieren gehen konnten. Diese Erfahrung hat nicht nur die Sinne angeregt, sondern auch eine tiefe Verbundenheit zur Natur geschaffen“, schwärmte Betreuerin Birgit.

Die Alpakas erwiesen sich als geduldige und liebevolle Gefährten, was besonders für Menschen im fortgeschrittenen Alter eine beruhigende und positive Wirkung haben kann. Das sanfte Gemüt der Tiere trug dazu bei, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Senioren sichtlich wohl fühlten.

Das Alpaka-Wandern mit der Seniorentagespflege „Tagestreff“ und der Alpakafarm Schupp war zweifellos ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender. Die positiven Effekte dieser außergewöhnlichen Aktivität werden die Senioren noch lange begleiten und sicherlich den Wunsch nach weiteren Abenteuern in der Natur wecken.