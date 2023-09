Gemeinde Mittelbiberach organisiert wieder Ausflug

Bereits zum zweiten Male hat die Gemeinde zum Seniorenausflug geladen. Und wieder war die positive Resonanz sehr groß.

Am Morgen ging es los mit vier Bussen quer durch Oberschwaben zum Bauernhofmuseum nach Wolfegg. Vorher hatte die Mannschaft der Gemeinde dafür gesorgt, dass es genug Wasser und Spezi zu trinken im Bus gab. Dann gab es noch ein „Stehfrühstück“ mit Brezeln und belegten Seelen. So nach und nach sah man bekannte Gesichter, was zur guten Atmosphäre beitrug.

Der erste Stopp war nach einer Fahrt durch die stimmungsvolle oberschwäbische Landschaft nach Wolfegg zum Bauernhofmuseum. In diesem „Dorf“ konnte man eine Zeitreise ins vorige Jahrhundert absolvieren. Die Führungen für die Mittelbiberacher waren kenntnisreich und mit Humor gewürzt. Bauernstuben mit Kachelöfen und Hausaltären, im bayerisch österreichischen Gegenden nennt man sie „Herrgottswinkel“. Man konnte sogar frisch gepressten Apfelsaft, natürlich „händisch“ hergestellt, verkosten. Dennoch zeigt es sich, dass die gute alte Zeit, doch nicht so gut war, wie man meint. Positiv war sicher die Einfachheit, aber Hygiene und ärztliche Versorgung waren Mangelware.

Der nächste Halt war Kressbronn. Auf einer leichten Anhöhe in einem schönen Gasthof wurde dann das Mittagessen eingenommen, mit Aussicht auf den Bodensee.

Gestärkt ging es zur letzten Station nach Lindau, nach Bayern. Auch hier war genug Zeit eingeplant, um durch die engen Gassen zu schlendern, vorbei am Mangturm zum Alten Rathaus mit seinen auf beiden Seiten bemalten Fassaden. Im Hafen öffnet sich die Sicht in die Weite in Richtung Österreich und Schweiz. Im Hafen von Lindau erwartete uns ein Wahrzeichen der Stadt, der Löwe, 50 Tonnen schwer, und der Leuchtturm.

Eis essen, Kaffee trinken, vielleicht auch Kuchen essen, mit Blick aufs „Schwäbische Meer“, das sind die Zutaten für einen entspannten Tag. Wieder zurück in Mittelbiberach endete der gelungene Ausflug mit Dank und viel Applaus für die Organisatoren: Bürgermeister Florian Hänle, Regina Aßfalg, Silke Barth, Jana Fimpel und Alexandra Nusser. Eine Teilnehmerin: „ Ich empfinde diesen Ausflug auch als Dank für unsere zurückliegende Lebensleistung“.