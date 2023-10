Gelungenes Herbstfest der Musikkapelle Zwiefaltendorf

Am Sonntag, 1. Oktober, startete das Herbstfest der Musikkapelle Zwiefaltendorf. In gewohnter Weise gab es wieder alles rund um das Schwein. Sieben Schweine wurden geschlachtet, verwurstet und dann als Schlachtplatte, Kesselfleisch oder Schnitzel verkauft. Und zum Nachtisch gab es dann noch eine große Auswahl an Kuchen und Torten. Natürlich wurde das Fest während des Tages in zünftiger Weise von Gastkapellen umrahmt. Die eingeladenen Musikkapellen aus Bad Urach, Unterstadion und Griesingen umrahmten das Fest musikalisch. Ebenso die Gemeinschaftsjugendkapelle Reutlingendorf, Zell-Bechingen, Zwiefaltendorf, Obermarchtal, die erstmals von Thomas Schwendele geleitet wurde und der Liederkranz Zwiefaltendorf.

Am Dienstag, 3. Oktober, ging es dann weiter. Auch an diesem Tag konnte die Vorsitzende Andrea Münch wieder viele Besucher aus Nah und Fern und auch viele Musikerinnen und Musiker benachbarter und befreundeter Musikvereine begrüßen.

Das Wetter erlaubte es an beiden Tagen, dass die kleinen Besucher sich vor dem Gemeindehaus mit bereitgestellten Spielgeräten ausgiebig austoben konnten. Wem dies zu „wild“ war, konnte im zweiten Obergeschoss malen.

Den krönenden Abschluss bildete auch dieses Jahr wieder die Verlosung der Preise aus der Tombola. Den ersten Preis, eine Ballonfahrt, gestiftet vom Küchenzentrum Marchtal, gewann Gerhard Kreutle aus Ehingen. Der zweite Preis, ein Kindertrettraktor von der Baywa Riedlingen, ergatterte Ralf Schörle aus Mundingen und der dritte Preis, ein Winkelschleifer der Marke Bosch, gestiftet von RS Insektenschutz Robert Sauter gewann Ronja Sigg aus Hailtingen.

Die Vorsitzende Andrea Münch blickte nach dem Festausklang auf ein gelungenes, schönes und harmonisches Herbstfest zurück.