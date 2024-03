Meine Heimat

Gelungener Vorspielnachmittag beim MVD

Dettingen / Lesedauer: 1 min

Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit und unsere Jungmusiker des MV Dettingen durften ihr Können in der Festhalle in Dettingen präsentieren. Wir sind stolz, dass insgesamt über 50 Kinder beim Vorspielnachmittag mitgewirkt haben.