Gelungener Probentag des Kammerorchesters Ochsenhausen

Gemeinsam mit ihrer Dirigentin Marion Weigele verbrachte das Kammerorchester Ochsenhausen einen rundum gelungenen Probentag in der Landesmusikakademie in Ochsenhausen. Der Vormittag war für Stimmproben reserviert, dabei wurde das Orchester von Clara Weigele unterstützt. Nach einem ausgiebigen Mittagessen und einer wohlverdienten Kaffeepause ging es am Nachmittag mit einer Tuttiprobe weiter, die Vorfreude auf das anstehende Frühjahrskonzert „Von der Liebe“ am Sonntag, den 14. April 2024 um 11:00 Uhr im Bibliothekssaal der Landesakademie Ochsenhausen aufkommen ließ.

Geprobt wurden dafür Highlights aus Operette und Oper sowie bekannte Schlager wie u.a. „Nur nicht aus Liebe weinen“, „Mein Herr Marquis“, „Dein ist mein ganzes Herz“ und viele mehr. Als Sänger konnten die Sopranistin Christine Wetzel sowie der Tenor Klaus K. Weigele verpflichtet werden.

Höhepunkt wird eine virtuose Darbietung von Kreislers „Präludium und Allegro“ mit der Biberacher Violinistin und Violinpädagogin Chiara Tauber als Solistin sein.

Der Eintritt zum Konzert ist frei.