Gelungener Kreismusiktag beim Musikverein Dettingen

Am vergangenen Wochenende fand der Kreisjugendmusiktag in Dettingen statt. Gemeinsam mit dem Blasmusikkreisverband Biberach hat der Musikverein Dettingen am Samstag, 9. März. und Sonntag, 10. März, in die Festhalle eingeladen. An den beiden Tagen konnten die Jungmusikanten ihre Vorträge vor den Juroren präsentieren. In den Proberäumen hatten die Musiker die Möglichkeit sich einzuspielen, bevor es dann in der Festhalle auf die Bühne ging.

Sowohl am Samstag also auch am Sonntagnachmittag fanden dann die Notenbekanntgaben statt. Den Sonntagnachmittag umrahmte ebenfalls die Kreisjugendmusikkapelle unter der Leitung von Tobias Zinser mit einem Konzert.

Auch das Jugendvororchester und die Jugendkapelle Dettingen/Erolzheim/Kirchberg haben am Kreisjugendmusiktag teilgenommen und ihr Können präsentiert. Das Jugendvororchester spielte unter der Leitung von Christine Vill und Lisa Mahle „Irish Fantasy“ von Marc Jeanbourquin und das Stück „From Ancient Times“ von Bruce Pearson vor.

Am Sonntagnachmittag war dann die Jugendkapelle an der Reihe. Mit ihrem Dirigenten Benedikt Wetzel präsentierte die Jugendkapelle die Stücke „The Soldier & The Princess“ von Bert Appermont und „Celebration and Song“ von Robert Sheldon.

Das Jugendvororchester und die Jugendkapelle haben die Juroren mit ihren Vorträgen überzeugt und beide haben das Prädikat „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“ für ihren Auftritt erhalten. Die Jungmusikanten haben sich sehr über das Ergebnis gefreut und so wurde am Sonntag noch im Zelt gemeinsam gefeiert.