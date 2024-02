Gelungener Chorleiterwechsel

Mit dem Sängergruß von Eduard Stehle „Willkommen frohe Sänger all“ begrüßten die Sänger des MGV Steinhausen-Muttensweiler die Gäste bei der 47. Jahreshauptversammlung 2024 im Gasthaus zur „Linde“ in Steinhausen.

Der Vorsitzende, Harald Nessensohn, erinnerte in seiner Eröffnungsrede an die zahlreichen Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. Das einschneidendste Ereignis war jedoch der Wechsel in der Chorleitung. Mit Gudrun Heinzelmann habe man eine kompetente Nachfolgerin für den scheidenden Matthias Wolf gefunden. Dem neuen, modernen Liedgut nicht abgeneigt, mussten sich die Sänger etwas umgewöhnen, was ihr aber hervorragend gelungen ist.

Da es sein letzter Auftritt als Vorsitzender sei, bedankte sich Harald Nessensohn bei der Vorstandschaft und den Aktiven für die stehts gute und freundschaftliche Zusammenarbeit. Private Gründe wie die räumliche Distanz zu seinem Wohnort Waldburg habe ihn zu diesem Schritt bewogen. Er wolle aber auch mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Der Kassenbericht von Franz Zinser wies einen Abmangel aus. Dies sei auf geringere Einnahmen zurückzuführen. Hier müsse über einen Ausgleich nachgedacht werden.

Der ebenfalls scheidende Schriftführer, Klaus Haid, erinnerte in seinem medialen Vortrag an die zahlreichen Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr.

Aus dem Bericht der Chorleiterin konnte man die Freude über den gelungenen Chorleiterwechsel heraushören. Der Probenbesuch von über 80 Prozent Anwesenheit freue sie ganz besonders. Der Probentag im Vorfeld des Herbstkonzerts war mit ein Garant für die Qualität der Liedvorträge. Mit den beiden Konzerten in Herbertingen und Ingoldingen habe man sich hervorragend präsentiert.

Die Entlastung, beantragt durch die stellvetretende Ortsvorsteherin Karin Merk, wurde einstimmig angenommen. Die nun folgenden Wahlen waren ein schwieriges Unterfangen. Nach mehreren Versuchen, jemand für das Amt des 1. Vorsitzenden zu finden, einigte man sich auf eine Interimslösung. Für ein Jahr übernimmt der bisherige 2. Vorsitzende, Helmut Welte, die Vereinsführung. Als Schriftführer wurde Hans Scheffold einstimmig gewählt.

Die Ehrungen nahm OCV-Geschäftsführerin Andrea Ewert vor.

Zum Abschluss beantragte der Kassier eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 20 auf 40 Euro. Die Versammlung hat diesem Antrag zugestimmt.