Gelungene Premiere des neuen Spanienaustauschs

Gelungene Premiere der Fachschaft Spanisch am Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG): Nach vielen Jahren konnte wieder ein Schüleraustausch mit einer spanischsprachigen Schule initiiert werden. Spanischschülerinnen und -schüler der Klasse 9 besuchten jetzt das Collegi Jardi im katalanischen Granollers bei Barcelona.

13 Spanischschülerinnen und -schüler aus der Klassenstufe 9 verbrachten mit den PG-Lehrerinnen Sophie Tück und Sibylle Gassert sieben wundervolle Tage in Granollers nahe Barcelona. Nach dem Hinflug wurden alle Schülerinnen und Schüler an die Gastfamilien übergeben und konnten einander endlich alle persönlich kennenlernen. Nach dem Empfang durch die Bürgermeisterin von Granollers am Freitag verbrachten sie das Wochenende mit den Gastfamilien.

In der folgenden Woche konnten die PGler dank eines abwechslungsreichen Programms viel von der Umgebung sehen. So besichtigten sie zum Beispiel die Sagrada Família und den Park Güell in Barcelona, aber auch die wunderschöne Altstadt von Girona. Im Collegi Jardi erlebten die PGler einen Schultag mit den Gastschülerinnen und -schülern. Abends verabschiedeten sie sich auf einer kleinen Feier mit Kuchen und Musik angemessen von den spanischen Gastschülerinnen und -schülern.

Für alle Spanischschülerinnen und -schüler war dieses Erlebnis eine wundervolle und spannende Erfahrung, durch die sie vieles über Spanien und die spanische Kultur lernen konnten. Sie freuen sich schon sehr auf Februar, wenn die Austauschpartner nach Biberach kommen.