Gelungene Ostseefreizeit

Die Ostsee ist seit vielen Jahren das Reiseziel für Kinder aus der Dreifaltigkeitsgemeinde auf dem Mittelberg in Biberach. Nach einer zehnstündigen, erlebnisreichen Zugfahrt erreichten die rund 70 Teilnehmer ihr Ziel und verbrachten eine wunderschöne Zeit in Stein. Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren hatten eine tolle Zeit am Meer und in der Umgebung.

„Das Wetter war dieses Jahr zwar nicht auf unserer Seite, aber wir haben uns die Stimmung nicht vermiesen lassen und das Beste draus gemacht“, resümierte Melanie Berg vom Führungsteam.

Obwohl die Temperaturen im Norden Deutschlands Anfang August selten über 20 Grad betrugen, wurde die Ostsee ab und an für ein erfrischendes Bad genutzt. Bei wechselhaftem Wetter wurden Quiz- oder Brettspiele gespielt, Perlenketten gebastelt oder die sportlichen Fähigkeiten beim Tischtennis unter Beweis gestellt.

Das 23-köpfige Leiterteam konnte, nach zahlreichen Vorbereitungstreffen, ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen. Zum Beispiel wurde ein Geländespiel rund um Stein veranstaltet sowie ein Casinoabend organisiert.

Jedes Jahr steht die Ostseefreizeit unter einem Thema. Beim diesjährigen Motto drehte sich alles um Hogwarts und die Zaubererwelt.

Die gesamte Ostseefreizeit war in eine spannende Geschichte eingebettet. Kurze Zeit nach dem Vortrag erfuhren die Teilnehmer aus einer Prophezeiung, dass einer unter ihnen von Voldemort mit einem bösen Fluch belegt wurde. Da das Rezept für den Gegentrank von einem Todesser verwahrt wurde, mussten die Kinder während des Geländespiels 60 Gallionen sammeln, um ihm das Rezept abzukaufen. Im Laufe der Freizeit erspielten die Teilnehmer nach und nach die seltenen Zutaten, der Trank im Mondschein gebraut werden konnte.

Ein Highlight war im Anschluss der Hauptabend. Dabei verwandelten sich die Kinder in die Schüler von Hogwarts. Durch ihre vorher einstudierten Einlagen gelang es ihnen, dazu beizutragen, die verfluchte Schülerin Hermine Granger mit dem Zaubertrank vom Aquariusfluch zu befreien und Voldemort zu besiegen.

Während der zwei Wochen sorgte das Küchenteam für das leibliche Wohl. „Das Essen ist absolut fantastisch!“, so das Statement von Leiterin Stella Feuerstein.

Nach diesen zwei Wochen des Zusammenlebens wuchsen Kinder, Betreuer und Küchenteam zu einer echten Gemeinschaft zusammen.