Gelebte Partnerschaft zwischen Motorradfahrern

Stets auf der Suche nach einer geeigneten Unterkunft für das Partnerschaftstreffen zwischen dem Moto–Club Mistral aus Valence und den Motorradfreunden Biberach (MFBC), sind wir dieses Jahr auf der Schwäbischen Alb fündig geworden. In Erkenbrechtsweiler in der Nähe von Bad Urach gibt es ein wunderschönes Freizeitheim mit großer Küche, schönen Zimmern und einem weitläufigen Außengelände mit Grill– und Spielplatz. Genau das Richtige für die rund 30 Biker aus Frankreich und Deutschland, die alle am Donnerstagnachmittag angereist kamen. Nach der Zimmerbelegung und ersten Wiedersehensgesprächen wurde bald zum Aperitif und Abendessen übergeleitet.

Am Freitagmorgen ging es nach dem Frühstück zur ersten Tagestour los. Aufgeteilt in 3 Gruppen wurde eine Nordschleife über Geislingen an der Steige, Abtsgmünd, Schorndorf und zurück über den Hohenneuffen gedreht.

Am nächsten Tag startete die Gruppe zur zweiten gemeinsamen Tour. Die Heimatstadt Biberach wurde anvisiert. Auf kurviger Strecke erreichte man um circa 11 Uhr Biberach, wo wir im Hof der Kreissparkasse parken durften. Anschließend erlebten wir eine spannende Stadtführung unter der Leitung von Isabelle Thomas. Zweisprachig führte sie uns durch die interessantesten Ecken, Gebäuden und Straßen Biberachs (Hospital zum Heiligen Geist, historische Altstadt, Weberberg, Weißer Turm…). Auf den Treppen am Stadtpark empfing uns schließlich der Vorsitzende des Vereins Städtepartner Biberach, Hans–Bernd Sick und hieß uns herzlich Willkommen, besonders unsere Gäste aus Valence.

Das anschließende Picknick konnte schließlich auf dem Parkplatz bei der Kreissparkasse eingenommen werden, und um den Nachtisch brauchten wir uns auch keine Sorgen machen, dieser war zum Greifen nah (sehr leckere Brombeeren).

Nach dem Abendessen warteten schon alle gespannt auf die traditionelle Fotobuchübergabe. Die Präsidentin des Motoclub Mistral, Brigitte, bedankte sich bei uns für die hervorragende Organisation und anschließend wurde das Fotobuch, das schon seit ein paar Jahrzehnten von Valence nach Biberach und wieder zurückreisen darf, und indem alle Begegnungen zwischen den beiden Motorradclubs festgehalten werden, von einer Hand zur nächsten gereicht. Jeder schaute interessiert die neusten und auch alten Fotos der letzten Begegnungen an.

Am Sonntagmorgen hieß es leider schon wieder Abschiednehmen und allen eine gute Heimreise zu wünschen.