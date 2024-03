Gegenbesuch aus dem spanischen Granollers

Nachdem Spanischschülerinnen und -schüler der Klasse 9 des Pestalozzi-Gymnasium Biberach dieses Schuljahr schon das spanische Granollers bereist hatten, gab es nun den Gegenbesuch in Biberach.

Nach einem kleinen Empfang mit Fingerfood und Musik an der Schule startete der einwöchige Aufenthalt in Biberach in den Gastfamilien. Nach einem Ganztagesausflug an den Bodensee, wo Meersburg und Konstanz besichtigt wurde, erkundeten die spanischen Schülerinnen und Schüler die Biberacher Innenstadt und wurden im Rathaus empfangen.

Neben weiteren Trips nach Ulm und Ravensburg beinhaltete die Woche auch zwei abwechslungsreiche Unterrichtsbesuche. Und schon fand dann das Abschiedsfest statt, an dem man auf die schönen Tage zurückblicken konnte. Es wurde viel getanzt und Kuchen gegessen. Nach einer kleinen kreativen Abschlussaktion ging es für die Spanierinnen und Spanier wieder zurück nach Barcelona - ein tränenreicher Abschied.

Die Biberacher durften verschiedene Kulturen und Menschen kennenlernen und hoffen, dass sie noch lange in Kontakt bleiben und ihre spanischen Freundinnen und Freunde wiedersehen können.