Geburtstagskonzert vor vollen Kirchenbänken

Ende Oktober luden die Biberacher Gospelfriends zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis in die Friedenskirche ein. Zum zehnjährigen Jubiläum bot der Chor eine abwechslungsreiche Reise durch sein vielseitiges Repertoire an Gospels, Spirituals und Hymnen.

Pfarrer Peter Schmogro begrüßte den Chor und die Besucher und freute sich über den eher selten gewordenen Anblick eines voll besetztes Gotteshauses, kaum reichten die Ersatzstühle, um jedem einen Platz anzubieten. Hajo Kern, der Vorsitzende der Gospelfriends, gratulierte dann „seinem Chor“ zum zehnjährigen Geburtstag, nicht ohne zu betonen, dass es in dieser Zeit eine permanente Größe gab in Form der Dirigentin, die die Sängerinnen und Sänger zu begeistern wusste und der feste Anker für die Chorgemeinschaft war und ist: Maike Biffar.

Sie führte souverän durch das Konzert, erläuterte profund, welche Geheimnisse sich hinter den Worten der Gospels verbergen und wie sie im Angesicht eines grausamen Schicksals immer auch Hoffnung verbreiten konnten.

Passend zum Jubiläum beinhaltete das Programm zahlreiche fröhliche Stücke wie „Sing to the Lord a new song“ oder „This little light of mine“, ebenso wie originelle Gospels zum Beispiel „What kind of shoes“ oder „Git on board“, bei denen das Publikum eingeladen war, mitzusingen und zu klatschen. Doch auch Feierliches wie das berührende „Hear my prayer“ oder das Klagelied „Lully Lulla Lullay“ sorgten im Laufe des Abends für ergreifende Momente unter den Zuhörern. Zum Mitsingen wurde das Publikum aufgefordert, als sich der Chor im Kirchenraum aufstellte, um gemeinsam den Kanon „By the waters of Babylon“ anzustimmen.

Zwischendurch stellte auch Chorleiterin Biffar ihre gesanglichen Fähigkeiten und ihr brillantes Flötenspiel unter Beweis, zum Beispiel bei „Amazing Grace“ und „An Irish Blessing“.

Am Schluss bedankte sich der Vorsitzende bei Maike Biffar für die engagierte Chorarbeit mit einem Blumenstrauß. Der begeisterte Applaus galt anschließend einer überzeugenden Gesamtleistung von Chor, Dirigentin und der Instrumentalgruppe, die dem Benefizkonzert eine ganz besondere Farbe gab.

Dass Gospelmusik auch heute noch inspirieren kann, wurde im Anschluss deutlich. Viele Besucher suchten das Gespräch mit den Sängerinnen und Sängern und stießen bei Häppchen und Sekt auf das Jubiläum an. Die großzügige Spende von gut 1.700 Euro geht an die Friedenskirche.