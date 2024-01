Brand in Zwiefalter Ortsteil

Lodernde Flammen schlagen aus Gebäude im Gauinger Steinbruch

Gauingen / Lesedauer: 1 min

Am frühen Mittwochmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand im Gauinger Steinbruch ausrücken. (Foto: Vero Bobke )

In dem Ortsteil von Zwiefalten stand am frühen Mittwochmorgen ein Gebäude in Flammen. Was bislang bekannt ist.

Veröffentlicht: 03.01.2024, 11:43 Von: Marion Buck