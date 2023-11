Gastfamilientreffen von bela Biberach

Beim Gastfamilientreffen von bela e. V. im Dorfgemeinschaftshaus in Rißegg begrüßte die Teamleiterin Simone Kalmbach auch im Namen des verhinderten Geschäftsführers Volker Sterk die rund 80 Gäste. Sie informierte über die Umstellung des operativen Geschäftes in eine gGmbH in diesem Jahr. Eine weitere Neuerung ist die Umwandlung des Namens „Betreutes Wohnen in Familien“ in „Begleitetes Wohnen in Familien“. Kalmbach berichtete von personellen Veränderungen und bedankte sich bei ihrem Team für die geleistete Arbeit. Sie zollte aber vor allem den aktiven Gastfamilien Respekt, da sie den unterstützungsbedürftigen Menschen nicht nur einen Platz in ihrem Zuhause bieten, sondern auch einen Platz in ihrem Inneren. Die Gastfamilien würden sich engagieren, zuhören, begleiten.

Der bela-Vorsitzende Christoph Vieten erinnerte an den Beginn dieser individuellen Betreuungsform, die seit 1987 als Psychiatrische Familienpflege begann. Damals wurde der erste Bewohner nach 40 Jahren Aufenthalt in der stationären Psychiatrie in eine Gastfamilie vermittelt. Wichtig sei, dass die Mitarbeitenden die richtige Auswahl zwischen Bewohner und Gastfamilie treffen. Er lobte die Arbeit der Mitarbeiterinnen und erwähnte Georg Spöri als „Mann der ersten Stunde“, der schon einige Jahre im Ruhestand ist. Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Biberach sei sehr gut.

Nach Musik von Vieten und Heidrun Wilhelm, die zum Mitsingen anregte, einem Kuchenbuffet und lebhaften Gesprächen ehrte Frank Gmeinder, der Leiter des Sozialamts Biberach, langjährige Gastfamilien für ihr besonderes Engagement. Auch im Namen von Landrat Mario Glaser fand Gmeinder lobende und dankbare Worte für die Geehrten. Eine Gastfamilie wurde für 10 Jahre Begleitetes Wohnen in Familien (BWF) geehrt, eine für 15 Jahre und zwei Familien für jeweils 20 Jahre BWF. Eine Gastfrau meinte: „20 bewegte Jahre und hoffentlich folgen nochmals 20.“ Damit ging sie auf den gemeinsamen Alltag mit einer unterstützungsbedürftigen Person ein, die ihr über die Jahre sehr ans Herz gewachsen ist. Die Geehrten erhielten neben einer Urkunde auch einen Gutschein und ein schönes Blumenarrangement.

Wer Interesse an diesem Ehrenamt hat oder einen Platz in einer Gastfamilie sucht, kann sich unter Telefon 07351/3741805 melden. Weitere Informationen sind unter www.bela-ggmbh.de im Internet zu finden.