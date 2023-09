FV Neufra/Donau EnBW–Fußballcamp 2023

Das 14. EnBW–Fußballcamp des FV Neufra/Donau, das vom 24. bis 26. August, einschließlich Ausfahrt zum SSV Ulm am Dienstag, 22. August, stattfand, war wieder ein toller Erfolg. An vier Tagen mit heißem und zum Teil regnerischem Wetter, waren die Kinder mit Begeisterung dabei. Beim Camp, welches von der EnBW als Hauptsponsor und den Co–Sponsoren, Firma Baisch Metallbau Neufra, Voba–Raiba Riedlingen–Federsee und den Imnauer–Fürstenquellen, unterstützt wurde, war der Andrang riesengroß. 84 Kinder zwischen 7 und 14 Jahren konnte die Campleitung, welche den FVN–Vorständen Uwe Dobeschinski und Norbert Selg oblag, begrüßen.

Nach der Gruppeneinteilung standen in den zwei ersten Tagen vier Trainingseinheiten und verschiedene Aktionsspiele auf dem Programm, bei denen die Jungs und Mädels Preise gewinnen konnten. Hier durfte natürlich der „Minikick“ nach jeder TE nicht fehlen, sowie das Fußball–Dart, das seit zwei Jahren ein fester Bestandteil des Camps ist. Die Verpflegung mit Mittagessen und Pausensnacks mit regionalen, gesunden Produkten wurde an allen Tagen von fleißigen FVN–Helferinnen serviert.

Der Höhepunkt des Camps war die „EnBW–Soccer–Challenge“ am Samstag, bei der die Angehörigen mitmachen und an fünf Stationen ihre Geschicklichkeit zeigen konnten. 140 Teilnehmer in 35 Gruppen zeigten ihr Können. Die Mannschaft „Vielleicht klappt es dieses Jahr“ erreichte mit 1170 Punkten den ersten Platz.

Vor der Siegerehrung bedankte sich Vorstand Norbert Selg bei Uwe und Simone Dobeschinski für die Organisation, beim Verpflegungspersonal und den FVN–Trainern. Diese ernteten einen großen Applaus von den Kindern und Angehörigen. Bei der Siegerehrung konnten die ersten zehn Mannschaften zahlreiche Preise auswählen. Danach lud der FVN zum Abschlussgrillen ein. Anschließend verabschiedeten sich die Camp–Teilnehmer, noch rechtzeitig vor dem Gewitterregen, mit einer Erinnerungscollage von ihren Trainern und vom FVN! Somit kann der FVN auf ein gelungenes Camp 2023 zurückschauen und freut sich auf das Camp 2024.