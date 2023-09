FV Neufra/Donau beim Heimspiel des SSV Ulm

Bei schönem Wetter fuhren zum Auftakt des EnBW–Fußballcamps 2023 am Dienstag, 22. August, 140 Camp–Teilnehmer und Angehörige mit zwei Bussen nach Ulm, zum Heimspiel des SSV Ulm 1846 gegen Arminia Bielefeld. Der SSV hat es nach Jahren wieder geschafft, in die 3. Liga aufzusteigen. Klares Ziel der Ulmer ist der Klassenerhalt und sich in der Liga zu etablieren. Durch hohes Verkehrsaufkommen kamen die Teilnehmer gerade noch rechtzeitig vor Anpfiff ins Stadion. Mit fast 10.000 Besuchern war das Stadion voll und es herrschte von Beginn an gute Stimmung auf den Rängen. Hier waren auch die jungen Fußballfans vom EnBW–Camp mit ihren grünen Trikots nicht zu übersehen und zu überhören.

Einige Teilnehmer waren das erste Mal in einem Stadion und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nach einem spannenden Spiel bis zum Schluss und dem verdienten 1:0–Sieg der Ulmer war die Stimmung in den Bussen gut. Ulmer–Gesänge wurden angestimmt und alle freuten sich über eine gelungene Ausfahrt! Um 22.30 Uhr kamen die Busse mit den Walk–Fahrern sicher im Waldstadion an.