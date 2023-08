Fünf tolle Tage auf der vereinseigenen Hütte

Am 2. August fuhr eine 19–köpfige Gruppe der Jugend des DAV Sektion Biberach auf die vereinseigene Hütte der Sektion Biberach im Bregenzerwald, um dort fünf aktionsreiche Tage mit Klettern, Bergsteigen und Wandern zu verbringen.

Hoch motiviert ging es am Mittwochmorgen los, um rechtzeitig an der Hütte anzukommen, sodass der restliche Tag noch im naheliegenden Klettergarten verbracht werden konnte. Hierzu befinden sich drei Felsplatten in Hüttennähe, welche perfekt mit Haken ausgestattet sind.

In den darauffolgenden Tagen war das Wetter wie ein Teilnehmer sagte: „not the yellow from the egg“. Starkregen, tiefe Temperaturen und viel Wind machten aus der beschaulichen Hüttenumgebung eine hochalpine Atmosphäre. Dies ließ die Stimmung jedoch nicht trüben: Theorieunterricht zum Klettern im Winterraum (Standplatzbau, behelfsmäßige Bergrettung sowie umbauen des Standplatzes) konnten in der Theorie gelernt und ausprobiert werden. Daneben wurde Skipo, Uno und Rummikub sowie Mäxle gespielt. Wikingerschach wurde in jeder Regenpause vor der Hütte gespielt. Durch die hervorragende Verpflegung auf der Hütte, von dem Team rund um die Hüttenwirtin Tamara, war es eine sehr schöne Zeit für alle Teilnehmer der Gruppe. In einer kurzen Regenpause konnte die gesamte Gruppe die Hochkünzelspitze besteigen und am letzten Abend konnte auch noch die geplante Fackelwanderung in der Hüttenumgebung stattfinden.

Für das Trio Jugendbegleiter Florian Billwiller, Jakob und Jakob gab es noch eine Besonderheit: Am letzten Morgen standen sie bereits um 4 Uhr morgens auf um mit Stirnlampen den Gipfel pünktlich zum Sonnenaufgang zu besteigen. Jakob Haller und Jakob Best: „Das war gigantisch“. Am letzten Tag stieg die Gruppe bei starkem Regen und Wind ab — dennoch war man sich einig — wir kommen wieder!

Die Biberacher Hütte in Vorarlberg auf dem Schadonnapass hat noch bis Ende September geöffnet, mehr Informationen dazu auch unter www.dav–biberach/huette dazu.