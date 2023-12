Am 1. Advent konnte Herr Dekan Stefan Ruf fünf neue Ministrantinnen und Ministranten feierlich in der Kirchengemeinde St. Alban-Mettenberg aufnehmen. Dabei stellte er unter anderem fest, dass St. Alban in der Seelsorgeeinheit Biberach damit zahlenmäßig den diesjährigen Rekord hält.

Zusammen mit Gemeindeassistent Jakob Matt hatten sich die Minis auf diesen Gottesdienst vorbereitet und gestalteten diesen wunderbar mit. Nach dem Gottesdienst verkauften die Minis noch ihren selbst gesammelten und selbst gepressten Apfelsaft um gleich im Anschluss die Einführung der Neuen sowie das gelungene Ministrantenjahr 2023 mit dem traditionellen Pizzaessen und einem Besuch auf dem Biberacher Weihnachtsmarkt zu feiern.