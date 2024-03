Fünf Jahre StäB, fünf Jahre psychiatrische Behandlung zu Hause

Mit der stationsäquivalenten Behandlung, kurz StäB, bietet das ZfP Südwürttemberg die Möglichkeit für psychisch Erkrankte, sich im häuslichen Umfeld umfassend behandeln zu lassen. Das Bad Schussenrieder Team feiert nun sein fünfjähriges Bestehen.

Dass eine umfassende psychiatrische Betreuung überhaupt im eigenen Zuhause durchgeführt werden kann, ist erst seit wenigen Jahren möglich. Im Jahr 2017 wurde ein entsprechendes Bundesgesetz verabschiedet, welches StäB - die stations-äquivalente Behandlung - einer stationären Therapie gleichstellt. Das ZfP Südwürttemberg nimmt seither bundesweit eine Vorreiterrolle ein und bietet mit StäB eine individuelle Behandlungsmöglichkeit für psychisch kranke Menschen. Dabei kommen die multiprofessionellen Teams direkt ins Haus und das jeden Tag, auch am Wochenende und an Feiertagen. Zum Team gehören neben den Pflegefachkräften auch Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychotherapeuten, Mitarbeitende aus dem Sozialdienst sowie Physio-, Ergo- und Kunsttherapeuten. Genau wie bei der Behandlung in einer Klinik finden wöchentliche ärztliche Visiten statt, so können der Therapiefortschritt nachvollzogen, Therapieziele überprüft und gegebenenfalls körperliche Begleiterkrankungen mitbehandelt werden. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass für die Patientinnen und Patienten der häusliche Alltag weitergeht. So können beispielsweise Mütter mit kleinen Kindern oder Alleinerziehende nicht ohne weiteres von zuhause weg. Auf Krisensituationen und Probleme, die sich im Lebensumfeld ergeben, kann direkt vor Ort eingegangen werden. Bei den täglichen Besuchen bietet das Team Beratung und Begleitung, zum Beispiel in Form von Kompetenztraining, Psychoedukation - also Aufklärungsarbeit, Expositionstraining, Vermittlung von Tagesstruktur und Entspannungsverfahren. Das allgemeinpsychiatrische StäB-Team ist nun seit fünf Jahren im Landkreis Biberach im Einsatz und behandelt Erwachsene mit allen psychischen Erkrankungen. Ein weiteres Team behandelt alterspsychiatrische Patienten ab 65 Jahren im häuslichen Umfeld. Bei einer festgestellten stationären Behandlungsbedürftigkeit werden die Kosten für eine StäB-Behandlung von den Krankenkassen getragen. Das Schussenrieder Team täglich ab 13.30 Uhr telefonisch unter 07583/331503 erreichbar.